Ушедшие из ВШЭ преподаватели основали «Свободный университет»

Преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми вуз отказался продлевать контракты на новый учебный год, объявили о запуске независимого образовательного проекта «Свободный университет». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на анонс проекта.

Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. К ним присоединяются преподаватели из других российских и зарубежных высших учебных заведений.

«Когда из-за COVID-19 университеты вынужденно оказались выброшены в пространство полного онлайна, вдруг особенно ясно стало, что многие институциональные требования, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, совершенно ложны по целеполаганию и нелепы по форме, — говорит Виктор Горбатов, — Присмотревшись, мы поняли, что они вовсе не про качество образования, мягкие навыки и мотивацию. Скорее, они про бюрократические показатели, массовость и дешевизну образовательного процесса. И тогда пришло ощущение, что мы можем очень много сделать сами, если качественное образование нам нужно не для галочки, а для жизни».

По словам создателей проекта, задача «Свободного университета» – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата. «Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет. Здесь пути университета и государства расходятся», — объясняют они.

Чтобы несколько снизить пафос, этот текст я называю "Мы будем преподавать на пляжах…"1 сентября мы откроем нашу… Опубликовано Кириллом Мартыновым Четверг, 27 августа 2020 г.

Преподаватели и профессора отмечают, что не собираются конкурировать с государственными учебными заведениями, но видят свою задачу в том, чтобы собрать университетское сообщество заново — в новых условиях.

«Мы не прекратим защищать свободу знания и не оставим наших студентов», — резюмируют авторы проекта.

Предполагается, что «Свободный университет» станет международным, а образование для студентов будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.

Недавно стало известно, что НИУ ВШЭ отказался продолжать сотрудничество сразу с несколькими своими преподавателями из-за «реорганизации», которая, как объясняли в вузе, является частью программы развития университета до 2030 года.

Но по мнению студенческого сообщества, таким образом просто осуществляется сокращение сотрудников, внесённых в список «неблагонадежных». В список попали преподаватели, которые подписывали письма в поддержку политзаключённых и своих «опальных» коллег.

Виктор Горбатов сказал, что не знает, кто составляет список «неблагонадежных»: «Есть мнение, что сотрудники госбезопасности просто диктуют руководству Вышки, какие люди не должны пройти». О существовании списка на условиях анонимности студенческому изданию DOXA рассказали еще несколько преподавателей.

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