Белорусские силовики провели обыски в редакции изданий The Village и Kyky

В Минске силовики пришли в здание агентства Vondel/Hepta, где располагаются редакции The Village Беларусь и Kyky. Об этом «МБХ медиа» сообщила Дарья Мински — совладелец Mint Media, которой принадлежат оба издания. Следственные действия проводит ДФР, сотрудники которого сначала пообщались с Александром Василевичем, директором агентства и владельцем обоих сайтов, а позже уехали вместе с ним. После этого связь с ним пропала. Главред The Village Беларусь Евгения Сугак утверждает, что Василевича повезли на обыск в его квартиру.

Журналист, который находился в момент обыска в офисе, сказал, что «к редакциям у сотрудников внимания нет, однако все же какие-то вещи на столах они проверяли».

Kyky сообщил, что ДФР разговаривал только с сотрудниками агентства. В его здании также находится координационный совет оппозиции.

Дарья Мински, в свою очередь, сообщила, что силовики хотели вызвать её на допрос, но она в данный момент находится за границей. Они позвонили ей и спросили, когда та вернется, и добавили: «В ваших интересах с нами поговорить».

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Обыски в редакциях The Village Беларусь и Kyky. org завершились, силовики ничего не изъялиhttps://t.co/oQHklFgL6h — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 27, 2020

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Ранее «РосКомСвобода» уже рассказывала об издании Kyky — в 2017 году Роскомнадзор вынудил редакцию удалить статью о кражах из магазинов, поскольку она была признана запрещённой на территории РФ. Изданию тогда пришлось выполнить требования российсконго надзорного ведомства, так как в случае блокировки оно потеряло бы 15% трафика, идущего с территории России.

В самой Беларуси Kyky.org не раз попадал под блокировку «ввиду размещения информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Претензии местных властей тогда вызвали четыре статьи: это текст редактора Павла Свердлова «Парад победы над собой» и три колонки бизнесмена Александра Кныровича: «Пост дня. Подвиг одного — всегда преступление другого», «Почему не надо ходить в церковь», «Мы ещё будем делать тракторы, но это всё уже будет без эрекции».

Сайт The Village Беларусь был заблокирован местными властями недавно — очевидно, в свете происходящих в стране событий, связанных с протестами. Кроме этого, силовиками проводились обыски в компаниях «Яндекс» и Uber, после чего первый заявил об уходе из Беларуси.

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