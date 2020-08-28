Роспотребнадзор: родительские собрания пройдут онлайн

Школы в этом году не будут доступны для родителей, все собрания будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская:

«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы».

Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школы будет ограниченhttps://t.co/ly3yWM0U5p — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 28, 2020

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по работе школ в условиях пандемии коронавируса, для учащихся отменят единый звонок, так как у каждого класса будет свой график занятий и перемен, напомнила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова.

В условиях пандемии коронавируса учебный год в России начнется традиционно 1 сентября в очной форме. Детей не будут обязывать надевать маски. В Москве школьники смогут продолжить дистанционное обучение по желанию родителей.

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