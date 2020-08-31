Дата-центры обяжут передавать Роскомнадзору информацию о тарифах, мощности и загрузке

Операторы центров обработки данных (ЦОД) должны будут подключиться к Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который Роскомнадзор создаст в рамках закона о «суверенном интернете», пишет «Ъ» со ссылкой на законопроект Минцифры, выложенный на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Операторы ЦОД должны будут предоставлять регулятору информацию о занимаемых ими земельных участках, количестве стойко-мест, их загруженности, объёме мощности, параметрах систем хранения данных (СХД), предоставляемых услугах и тарифах, указывает газета. ЦОД и их операторов до сих пор не было в правовом поле, указали в министерстве.

Роскомнадзор будет передавать эти данные другим ведомствам, чтобы использовать их в государственных информационных системах, для обеспечения доступности услуг связи, контроля их качества, говорится в законопроекте. Регулятор не ответил на запрос издания о сроках запуска центра мониторинга.

Пока непонятно, всех ли ЦОД коснётся законопроект, но уже ясно, что часть собираемой информации относится к коммерческой тайне, указал газете председатель АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным услугам» Дмитрий Горкавенко. Информация, которая будет собираться, крайне чувствительна для бизнеса, подтвердил изданию участник Ассоциации юристов России Борис Едидин.

Сбор и хранение данных операторов ЦОД в одном месте может быть опасным: параметры СХД могут включать сведения о производителе, обновлениях и настройках, а значит, об уязвимости систем, предупредил технический директор компании Qrator Labs Артём Гавриченков.

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 16 сентября 2020 года. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

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