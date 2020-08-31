За время пандемии число дел о телефонном и интернет-мошенничестве резко выросло

За время ограничений, связанных с пандемией, в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры, согласно которой за шесть месяцев 2020 года количество дел о телефонном и интернет-мошенничестве выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщает РБК.

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, из них больше двух третей (71%) — по телефону или через Интернет.

В два раза увеличилось число преступлений по статье 159.3 — мошенничество с банковскими картами. В Санкт-Петербурге число зарегистрированных случаев мошенничества выросло вдвое по сравнению с 2019 годом, в Москве — на 76%, в Свердловской области — на 60%.

Мошенничества — одно из самых частых совершаемых в России преступлений, чаще регистрируют только кражи. Если последних за время самоизоляции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества — значительно больше, на 36% (ст. 159–159.6 УК РФ).

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов, — поясняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. — Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище».

Наблюдается заметный рост зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, правда, сколько из них связано с интернет-деятельностью, пока не указано.

.

.

.