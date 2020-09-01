Полиция выходит на тропу войны с «манипулированием сознанием» подростков в интернете

МВД РФ создало рабочую группу для поиска интернет-ресурсов, манипулирующих сознанием подростков, пишет «Ъ». В качестве примера там называли признанное экстремистским и запрещенное в России движение «АУЕ» («Арестантский уклад един»).

МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием школьников. Силовиков интересует движение АУЕ https://t.co/uRo0HRVErr — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 1, 2020

В рабочую группу вошли представителей ГУУР (главное управление уголовного розыска) и других подразделений МВД. Они, в частности, анализируют информацию в интернете, чтобы выявлять неформальные молодежные движения и проверять их деятельность.

«Вся получаемая информация подлежит проверке на наличие признаков противоправных деяний. Установленные адреса блокируются на основании решений судов и требований к администраторам интернет-ресурсов в связи с деструктивным характером», — цитирует сообщение министерства РБК.

Неформальное движение АУЕ в середине августа текущего года признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать. Кроме того, участников ячеек планируют внести в единый реестр.

Меры по пресечению «манипулирования сознанием» подростков через соцсети МВД разрабатывало ещё в марте 2019 года, о чём докладывал глава Совбеза Николай Патрушев.

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