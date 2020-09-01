Журналисты проверят «Яндекс.Дзен» на фейки

Сервис «Яндекс.Дзен» тестирует программу проверки фактов в публикациях пользователей, пишут «Ведомости». Оценивать достоверность информации будут не сотрудники «Яндекса», а привлечённые партнеры: информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», интернет-издание The Bell, Высшая школа экономики.

Проверке могут подвергнуться популярные или получающие много жалоб на недостоверную информацию публикации. Такие материалы будут направляться нескольким экспертам в случайном порядке. На время проверки, которая может занять от четырёх до восьми часов, статья исчезнет из общей ленты и останется доступной только по прямой ссылке. Предполагается, что фактчекеры не станут оценивать личное мнение блогера, его опыт, художественный вымысел и сатиру, а только факты, цифры, цитаты и т.п. Спорную публикацию рассмотрят сразу несколько партнеров «Яндекса». Материал удалят, только если мнения экспертов совпадут. Если ошибки в публикации не делают весь материал фейком, он останется в доступеи автор получит возможность исправить неточности.

Ежемесячно «Дзен» будет передавать на проверку партнёрам тысячи публикаций, сказали в «Яндексе». В The Bell уже расширили редакцию под это сотрудничество. В «Интерфаксе» проверкой тоже займётся редакция агентства. В ТАСС пригласили отдельного специалиста по такой теме. «Дзен» будет платить партнёрам за каждую проверенную публикацию, суммы выплат платформа не раскрывает.

Первой большой социальной сетью, которая запустила проверку фейков в 2006 году, стал Facebook. Другая крупная соцсеть – Twitter – начала проверять сообщения пользователей на достоверность только весной этого года.

«Яндекс.Дзен» — это запущенная в 2017 году платформа для блогеров, где ежедневно более 30 тысяч авторов публикуют десятки тысяч материалов. Её ежедневная аудитория составляет более 16 млн человек. В среднем каждый пользователь проводит в «Дзене» более 40 минут в день.

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