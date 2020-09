Новый закон вынуждает Facebook отключить возможность делиться новостями в Австралии

Facebook пригрозил заблокировать для пользователей из Австралии новости на платформе. Причина такого решения — в кодексе о СМИ, который намерены принять австралийские власти. Об этом компания сообщила в своём блоге.

В апреле на фоне пандемии коронавируса и снижения рекламных доходов медиа австралийские власти объявили, что обяжут Google и Facebook платить местным СМИ за использование новостного контента, а также предоставлять данные об активности пользователей и их предпочтениях. Документ планируется принять в конце 2020 года.

«Предполагая, что проект кодекса [регулирующего отношения участников медиарынка страны] станет законом, мы с сожалением отключим возможность делиться местными и международными новостями для всех пользователей Facebook и Instagram в Австралии. Это единственный способ защититься от закона, который <…> в перспективе навредит развитию австралийского сектора новостей и средств массовой информации», — указано в заявлении исполнительного директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилла Истона, опубликованном на сайте компании в понедельник вечером.

Истон также уточнил, что Facebook понимает и разделяет усилия австралийского правительства, поддерживающего местные медиакомпании, но вынужден в сложившейся ситуации защищать себя:

В Facebook отмечают, что принятое решение не повлияет на основные продукты и услуги компании в Австралии и коснется только новостей, а компания продолжит работать с правительствами и регулирующими органами страны над разрешением противоречий.

Ранее технологическая корпорация Google заявила, что предложенное властями Австралии законодательное регулирование медиарынка страны несправедливо и его принятие скажется на качестве услуг, предлагаемых местным пользователям. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей, выступившая с инициативой принятия кодекса, в ответ обвинила Google в дезинформации и отметила, что новое законодательство лишь восстановит справедливость на медиарынке страны, уравняв права и возможности его участников.

Explainer: Facebook, Google Battle Australia Over Proposed Revenue-Share Law — The New York Times $FB $GOOGL $GOOG https://t.co/AO7lTiAUyu

— HONZILLA (@TEAMHONZILLA) September 1, 2020