Запуск ритуальных услуг через интернет откладывается

Минцифры просит включить в повестку ближайшего президиума правкомиссии по цифровому развитию вопрос о наделении Минстроя полномочиями по вопросам погребения и похоронного дела. Это необходимо для ускорения процесса создания суперсервиса «Потеря близкого человека». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на запрос министерства цифрового развития за подписью замминистра Евгения Кислякова в аппарат Правительства РФ.

Кабмин поручил Минцифры заняться созданием суперсервиса в январе 2020 года. Проект призван «упростить взаимодействие граждан с органами власти и специализированными похоронными агентствами при захоронении умершего при помощи электронных сервисов на едином портале госуслуг», говорится в письме министерства.

Источник, знакомый с планами разработчиков сервиса, поясняет, что через него можно будет получить регистрацию о смерти, не посещая ЗАГС, подать документы на получение пособия на погребение и получить их, выбрать место для погребения либо крематорий.

Но дело в том, что регулятором похоронной отрасли три года назад был назначен Минстрой РФ, а полномочий для организации онлайн-сервиса «Потеря близкого человека» он не получил. Об этом рассказал замглавы министерства Максим Егоров. В связи с чем, уточнил он, Минстрой не может стать ответственным исполнителем по созданию сервиса. На фоне этого Минцифры как куратор проекта намерена включить в повестку ближайшего заседания президиума правкомиссии по цифровому развитию вопрос о наделении Минстроя до 1 июля 2021 года полномочиями по вопросам погребения и похоронного дела.

Как пишет «Ъ», запуску проекта мешают столичные похоронные агенты. Там отметили, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, и компаниям, являющимся монополистами в том или ином городе.

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