Фотографирование в магазинах книг до их покупки могут запретить

На Федеральном портале нормативных правовых актов Минпромторг выложил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В документе представлены правила продажи как товаров офлайн, так и в интернете. В частности, там описаны «Правила продажи товаров дистанционным способом», где регламентируется работа продавцов и владельцев агрегаторов информации о товарах — от предоставления необходимой информации о товарах и договорах оферты до правилах возврата товара.

Но наиболее любопытный пункт — о продаже книг и печатных изданий в обычных магазинах. Минпромторг предлагает ввести запрет на фотографирование такой продукции до её приобретения, пишет TJ. В пояснительной записке указано, что такой запрет необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий»:

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий».

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При этом, другой пункт правил гласит, что «в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путём фотографирования товара». Как поясняет РИА «Новости», что означает, что запрет на съёмку в магазинах коснётся только печатных изданий, а не всей продукции.

Минпромторг также предложил исключить требование, чтобы у продавцов любых магазинов обязательно была книга жалоб и предложений. Это назвали «устаревшим механизмом».

Дата окончания публичного обсуждения — 21 сентября 2020 г. Если у вас есть предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

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