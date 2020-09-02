Дептранс Москвы введёт оплату проезда в метро по скану лица

С 1 сентября на всех станциях метро заработала система видеонаблюдения, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своём телеграм-канале. Видеонаблюдение поможет отслеживать загруженность поездов, уверены в ведомстве. Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать вагоны посвободнее.

Система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров, пообещали в Дептрансе. В первую очередь разработают FacePay для оплаты проезда по скану лица. Сейчас её тестируют вместе с банками-партнёрами. Один из этапов испытаний завершится к 1 октября.

Подобная система, как рассказали в ведомстве, активно тестируется в Лондонском метро, где анализируют изображения с камер видеонаблюдения в районах Liverpool Street и Mile End. В апреле этого года в интернете появилась информация, что и в пекинском метрополитене опробовали систему определения людей, нуждающихся в медицинской помощи (например, упавших в обморок).

Вместе с тем у систем наблюдения (по крайней мере, в Москве) есть недостатки. Ранее наши эксперты выпустили доклад об уличном видеонаблюдении, в котором пришли к выводу, что данные до сих пор не защищены от утечек и неавторизованного доступа. Утёкшая информация свободно продается в даркнете. «Роскомсвобода» отправила по этому поводу запросы в МВД и ДИТ, но пока не получила ответов.

Мы требуем прозрачности и подотчётности системы доступа к технологиям распознавания лиц и введения моратория на использование подобной технологии двойного назначения до принятия всех необходимых правовых гарантий от злоупотреблений и утечек.

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