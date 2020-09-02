Facebook и Twitter удалили заподозренную в российской пропаганде сеть

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за «скоординированные неавторизованные действия» ряд учетных записей, предположительно связанных с российскими структурами.

Facebook и Twitter удалили связанную с Россией группу страниц, заподозрив их во внушении аудитории крайне левых взглядовhttps://t.co/b4XjliNnQB pic.twitter.com/EjDP9q4KQA — Центр цифровых прав (@RightsDigital) September 2, 2020

Facebook сообщил об удалении функционировавшей якобы с территории России сети, которая, в числе прочего, вербовала ничего не подозревавших журналистов для распространения пропаганды в США, Великобритании и других странах Запада. Информация о подозрительной деятельности сайта PeaceData в Facebook поступила от ФБР.

С февраля по август 2020 года этот сайт опубликовал более 500 статей на английском и более 200 — на арабском языке, сообщила аналитическая компания Graphika, которой Facebook предоставила в распоряжение свои данные. У заблокированной ныне сети было на Facebook 13 аккаунтов и две страницы.

Целевой аудиторией PeaceData были, в первую очередь, пользователи соцсети с левыми политическими взглядами, сама же она была связана с российским Агентством интернет-исследований (более известным как «фабрика троллей»).

Facebook и Twitter удалили страницы, связанные с «фабрикой троллей» https://t.co/tSNdgxspT3 — The Insider (@the_ins_ru) September 2, 2020

The campaign appears to have been run by the Internet Research Agency (IRA) – a renowned Russian "troll factory" made famous by its intervention in the 2016 US election and Britain's EU referendum. It targeted mostly Left-wingers in the US, UK, Egypt and Algeria. — Laurence Dodds 🌑 (@LFDodds) September 1, 2020

Администрация соцсети отметила, что с помощью этих аккаунтов, в частности, аудитории пытались внушить крайне левые взгляды, а также публиковали критику в адрес кандидатов в президенты США — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа.

Facebook сообщил, что в удаленных учетных записях использовались вымышленные имена и изображения профиля, но настоящие и «ничего не подозревающие» писатели-фрилансеры писали свои материалы для веб-сайта PeaceData.

В Twitter рассказали о блокировке пяти учетных записей. «За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», — говорится в сообщении.

Как отметили в Twitter, записи из этих аккаунтов имели характер спама, большинство из них получило мало лайков или ретвитов, если таковые имелись. «Учетные записи мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены», — заявили в компании.

На сайте PeaceData сообщается, что это «глобальная новостная организация», цель которой — «пролить свет на общемировые проблемы и повысить осведомленность о коррупции, экологическом кризисе, злоупотреблении властью, вооруженных конфликтах, активизме и правах человека».

«Мы освещаем истории, которые обычно не рассказываются или скрываются от широкой публики», — загадочно заявляет проект.

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