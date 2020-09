Facebook и Twitter удалили заподозренную в российской пропаганде сеть

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за «скоординированные неавторизованные действия» ряд учетных записей, предположительно связанных с российскими структурами.

Facebook сообщил об удалении функционировавшей якобы с территории России сети, которая, в числе прочего, вербовала ничего не подозревавших журналистов для распространения пропаганды в США, Великобритании и других странах Запада. Информация о подозрительной деятельности сайта PeaceData в Facebook поступила от ФБР.

С февраля по август 2020 года этот сайт опубликовал более 500 статей на английском и более 200 — на арабском языке, сообщила аналитическая компания Graphika, которой Facebook предоставила в распоряжение свои данные. У заблокированной ныне сети было на Facebook 13 аккаунтов и две страницы.

Целевой аудиторией PeaceData были, в первую очередь, пользователи соцсети с левыми политическими взглядами, сама же она была связана с российским Агентством интернет-исследований (более известным как «фабрика троллей»).

The campaign appears to have been run by the Internet Research Agency (IRA) – a renowned Russian "troll factory" made famous by its intervention in the 2016 US election and Britain's EU referendum.

It targeted mostly Left-wingers in the US, UK, Egypt and Algeria.

