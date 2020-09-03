Сделки с криптовалютой в России могут попасть под запрет: штрафы и лишение свободы

Министерство финансов Российской Федерации разработало поправки к федеральному закону о цифровых финансовых активах, которые, в случае принятия, запретят майнерам получать получать вознаграждение в криптовалюте. Запрещены также будут и любые сделки с криптовалютой, кроме трех случаев, отнесенных к исключениями. Согласно предложенным поправкам, физлицам и индивидуальным предпринимателям запрещено совершать любые операции с виртуальными деньгами за исключением трех ситуаций: наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства.

За нарушение этих правил предлагается ввести административную и уголовную ответственность. Граждане могут получить до 100 тыс. руб. штрафа и до семи лет лишения свободы, юрлица — до 1 млн руб. штрафа. Среди поправок Минфина запрет на получение оплаты за майнинг в криптовалюте. При этом сами операции по добыче цифровых денег разрешены, однако они лишаются смысла, так как майнинг предполагает начисление добытой криптовалюты на кошелек майнера.

Эта норма может быть истолкована как запрет на получение криптовалюты в результате самого майнинга, что является его целью, а также на получение выгоды, например, от торговли на криптобиржах, пояснил РБК старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

«Если обсуждаемый пакет законопроектов будет принят, долгожданный закон о ЦФА утратит всякий смысл, и российскому криптобизнесу придется констатировать собственную смерть», — подчеркнул эксперт.

Инициатива министерства затягивает гайки еще сильнее, сказал заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский. Самый яркий пример — наследование: цифровой актив можно завещать, но нельзя подарить, получается, что для легальной передачи биткоина внутри семьи человеку останется лишь свести счеты с жизнью, иронизирует он.

Предложенный Минфином пакет можно охарактеризовать как крайне жесткий и, по сути, устанавливающий тотальный запрет на оборот криптовалюты на территории России, резюмировал управляющий партнер юридической компании «ЕК&П» Ефим Казанцев. По его мнению, с учетом предлагаемой административной и уголовной ответственности это будет серьезным ударом по российской криптосфере.

Законопроект о цифровых активах вызывает много нареканий и у ведомств, которые будут его администрировать. В июне замминистра юстиции Денис Новак предупреждал, что у ФСПП возникнут трудности с его исполнением. Неясно, как будет происходить продажа цифровой валюты в исполнительном производстве, учитывая, что законопроект запрещает ее покупку на территории России, говорилось в отзыве Дениса Новака.

Если сделки с виртуальными валютами будут в России запрещены, как того требует законопроект, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно — их никто не сможет купить, констатировал замминистра.

В мае 2020 года в Госдуме предложили ряд законопроектов, касающихся оборота и выпуска криптовалюты. За нарушения в ее использовании предлагалось ввести административную и уголовную ответственность. Тогда сообщество и министерства раскритиковали предложение и сообщили, что принятие документов в текущей редакции поставит крест на развитии блокчейн-индустрии в России.

После этого законопроект «О ЦФА» пересмотрели, убрав из него такие понятия, как «майнинг» и «токены», а также положение об административной ответственности. В документе дается определение цифровой валюты, запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Президент Владимир Путин подписал закон 31 июля, новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

По оценкам независимых агентств и НКО, в настоящий момент с криптобизнесом в России связаны порядка 15–30 тыс. человек. Эксперты признают, что в настоящее время вся криптономика страны остается, по сути, в серой зоне. Но регуляторная политика государства в этой сфере грозит привести к тому, что участники рынка будут вынуждены перевести свой бизнес в страны, которые более лояльно относятся к криптосфере.

.

.

.