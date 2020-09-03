Новое решение для квантового интернета: дешевле и безопаснее

Бристольский университет представил крупнейшую в истории квантовую сеть, которая может быть использована для обеспечения безопасности интернет-коммуникации людей, особенно в ситуациях вроде пандемии COVID-19. Квантовый интернет способен полностью обезопасить сообщения от перехвата. Прорыв же заключается в том, что, по словам исследователей, сейчас новое решение гораздо реалистичнее своих предшественников: его создание отнимает меньше времени и ресурсов, оно относительно дёшево и более безопасно.

До сих пор в области квантовой физики безопасное шифрование существовало в виде квантового распределения ключей за счёт обмена фотонами (световыми частицами). В нём две стороны могут передавать секретный ключ для шифрования без риска перехвата. Но только две. Для каждого нового пользователя требуется дополнительная инфраструктура. Новая же система расщепляет световые частицы так, что они могут быть приняты несколькими пользователями.

Современный интернет использует сложные коды для защиты информации, но хакеры тоже совершенствуют свои умения. Серьёзные нарушения конфиденциальности приносят ущерб в триллионы фунтов ежегодно (1 фунт стерлингов составляет около 100 руб. — прим. ред.). Стоимость становится серьёзным аргументом в пользу поиска альтернативы, говорится на сайте Бристольского университета.

Предыдущие квантовые системы строились годами и стоили миллионы или даже миллиарды фунтов стерлингов. Новая сеть была создана за несколько месяцев менее чем за 300 тыс. фунтов стерлингов.

Квантовая криптография успешно используется для защиты транзакций между банковскими центрами в Китае и обеспечения безопасности голосования на выборах в Швейцарии.

В июле Министерство энергетики США представило доклад о стратегии развития национального квантового интернета, выводящего страну в лидеры этой области и открывающего новую эру коммуникаций. В России «Росатом» в конце 2019 года запустил проект по созданию отечественного квантового компьютера. К 2024 году организация планирует создать четыре устройства размером от 50 до 100 кубитов.

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