Белорусским провайдерам приказано заблокировать иностранные DNS для госорганов

Недавно белорусский интернет-провайдер «Деловая сеть» сообщил на своём сайте о том, что с 15 сентября текущего года ему придётся заблокировать доступ к иностранным DNS для государственных органов и организаций. Запрет на использование иностранных DNS установлен приказом ОАЦ № 408 от 6.12.2019. Очевидно, решение касается и других интернет-провайдеров.

В приложении к приказу сказано, что поставщики интернет-услуг, уполномоченные оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, обязаны внедрить систему обработки DNS-запросов пользователей с исключением прямого использования иностранных DNS-серверов. Эта мера позволяет усилить контроль над трафиком пользователей.

В приложении также перечислены и другие меры по контролю за пользователями, в том числе обязательное использование провайдером глубокого анализа в режиме реального времени пакетов с данными, который позволяет:

осуществлять полный анализ содержимого пакетов на уровнях сетевой модели OSI от 2-го до 7-го уровня по протоколам (включая служебные), приложениям, сервисам;

классифицировать идентифицированные протоколы и приложения;

выявлять трафик виртуальных частных сетей (VPN);

поддерживать для управления трафиком интернет-протоколы версий 4 и 6;

осуществлять полную поддержку управления трафиком (приоритезация, маркировка, ограничение скорости (в том числе иерархическое), блокировка, изменение параметров качества, логирование, запись дампа) по протоколам, приложениям, сервисам, включая VoIP-приложения и сервисы;

обеспечивать контроль доступа к «черным» и «белым» спискам IP-адресов и URL с перенаправлением на определенный ресурс (для http).

Любопытно, что исполнить требование ОАЦ провайдеры обязаны были ещё в апреле текущего года — так указано в самом документе. Но, как следует из новостей, интернет-компании не очень-то и спешили показать своё рвение.

В июне и июле властям РБ снова пришлось рассылать провайдерам официальное письмо с напоминанием о необходимости закрыть госучреждениям доступ к иностранным DNS-серверам. Судя по всему, блокировка должна была произойти с 1 июля, но «что-то пошло не так», и письмо «всплывало» в Байнете ещё несколько раз.

Как мы уже говорили выше, «Деловая сеть» собирается ограничить доступ к иностранным DNS вообще только 15 сентября. Возможно, через пару месяцев ещё какой-нибудь провайдер объявит о скорой блокировке соответствующих серверов. Но далеко не факт, что сделает.

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