Белорусским провайдерам приказано заблокировать иностранные DNS для госорганов

Недавно белорусский интернет-провайдер «Деловая сеть» сообщил на своём сайте о том, что с 15 сентября текущего года ему придётся заблокировать доступ к иностранным DNS для государственных органов и организаций. Запрет на использование иностранных DNS установлен приказом ОАЦ № 408 от 6.12.2019. Очевидно, решение касается и других интернет-провайдеров.
В приложении к приказу сказано, что поставщики интернет-услуг, уполномоченные оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, обязаны внедрить систему обработки DNS-запросов пользователей с исключением прямого использования иностранных DNS-серверов. Эта мера позволяет усилить контроль над трафиком пользователей.
В приложении также перечислены и другие меры по контролю за пользователями, в том числе обязательное использование провайдером глубокого анализа в режиме реального времени пакетов с данными, который позволяет:
Любопытно, что исполнить требование ОАЦ провайдеры обязаны были ещё в апреле текущего года — так указано в самом документе. Но, как следует из новостей, интернет-компании не очень-то и спешили показать своё рвение.
В июне и июле властям РБ снова пришлось рассылать провайдерам официальное письмо с напоминанием о необходимости закрыть госучреждениям доступ к иностранным DNS-серверам. Судя по всему, блокировка должна была произойти с 1 июля, но «что-то пошло не так», и письмо «всплывало» в Байнете ещё несколько раз.
Как мы уже говорили выше, «Деловая сеть» собирается ограничить доступ к иностранным DNS вообще только 15 сентября. Возможно, через пару месяцев ещё какой-нибудь провайдер объявит о скорой блокировке соответствующих серверов. Но далеко не факт, что сделает.
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