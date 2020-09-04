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04.09.2020

Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за клипа Децла

В видеоролике, который он добавил себе во «ВКонтакте» ещё в 2015 году, суд увидел изображение конопли и наложил на активиста штраф в 4000 рублей, также поинтересовавшись — с какой целью он разместил на своей странице ещё и фото советского значка «мастеру коноплеводства»

Shtraf za pesniu Detsla Legalize  

Главу штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова суд оштрафовал на 4 тыс. рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» клипа Децла на трек «Лигалайз». Суд счел это пропагандой наркотических средств и признал активиста виновным по статье 6.13 КоАП, сообщает архангельский штаб.

Данную песню популярный российский рэпер записал в 2004 году, а также выпустил рисованный клип на неё. Примечательно, что в песне напрямую не упоминается никаких наркотиков, а также противопоставляется [цитата] «тема» употреблению алкоголя. Как мы уже неоднократно писали в своих публикациях, дискуссия о наркотиках уже давно стала попала в разряд табу в российских СМИ, и столь же активно власти выдавливают её из интернета. Поэтому тему наркотиков вполне можно охарактеризовать в России как подцензурную, особенно касаемо декриминализации.

В беседе с «Архангельск онлайн» Боровиков рассказал подробности его дела, а также о том, как проходил суд. Предъявленное ему обвинение он считает «абсурдным», особенно с учётом того, что «сегодня каждый может пойти в Архангельске в караоке-бар, заказать и лично спеть эту песню»:

«Правоохранительные органы решили запрещать искусство. В той же библиотеке Добролюбовской можно найти рассказ Булгакова «Морфий», а там большая часть рассказа посвящена тому, как писатель справляется с наркотической зависимой. Библиотеку же никто не судит за пропаганду наркотиков.

В этом клипе мультяшная анимация, растение нарисовано крайне примерно. Госнаркоконтроль видит то, что хочет видеть, — листья марихуаны. Если взять в энциклопедии биологической изображение листа марихуаны и того, что изображено в этом мультике, — они очень непохожи. Это может быть любое растение, к тому же, в песне ни слова про марихуану нет. На мое мнение, это берёзки.

Эксперт, который давала оценку пропаганды в этой песне, указал, что я видный политический деятель области, — надо же, похвалил, — и ко мне еще больше прислушиваются, поэтому это пропаганда. Эксперт должен давать оценку предмету, но не мой личности! Это сразу говорит об ангажированности эксперта».

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Судья также спрашивала у Боровикова про фотографию «ВКонтакте» с советским значком «мастер коноплеводства». Активист пояснил, что его бабушка работала в колхозе и выращивала коноплю в центральной Украине, её отметили таким значком, а фотографию он «разместил из исторических соображений». «Моя бабушка очень много собрала конопли», — добавил Боровиков, заверив также, что он намерен обжаловать штраф.

Правоохранителям не понравился добавленный в 2015 году Андреем Боровиковым анимационный клип на песню Децла «Лигалайз». Судья пришел к выводу, что таким образом Боровиков пропагандировал наркотики.

Опубликовано 29.ru — Архангельск Пятница, 4 сентября 2020 г.

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