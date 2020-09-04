Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за клипа Децла

Главу штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова суд оштрафовал на 4 тыс. рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» клипа Децла на трек «Лигалайз». Суд счел это пропагандой наркотических средств и признал активиста виновным по статье 6.13 КоАП, сообщает архангельский штаб.

Органы передумали наказывать Андрея Боровикова за ролик из Comedy Club. На этот раз их смутило видео на песню Децла «Лигалайз», которое Андрей несколько лет назад разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». — Штаб Навального в Архангельске (@teamnavalny_arh) September 4, 2020

Данную песню популярный российский рэпер записал в 2004 году, а также выпустил рисованный клип на неё. Примечательно, что в песне напрямую не упоминается никаких наркотиков, а также противопоставляется [цитата] «тема» употреблению алкоголя. Как мы уже неоднократно писали в своих публикациях, дискуссия о наркотиках уже давно стала попала в разряд табу в российских СМИ, и столь же активно власти выдавливают её из интернета. Поэтому тему наркотиков вполне можно охарактеризовать в России как подцензурную, особенно касаемо декриминализации.

В беседе с «Архангельск онлайн» Боровиков рассказал подробности его дела, а также о том, как проходил суд. Предъявленное ему обвинение он считает «абсурдным», особенно с учётом того, что «сегодня каждый может пойти в Архангельске в караоке-бар, заказать и лично спеть эту песню»:

«Правоохранительные органы решили запрещать искусство. В той же библиотеке Добролюбовской можно найти рассказ Булгакова «Морфий», а там большая часть рассказа посвящена тому, как писатель справляется с наркотической зависимой. Библиотеку же никто не судит за пропаганду наркотиков. В этом клипе мультяшная анимация, растение нарисовано крайне примерно. Госнаркоконтроль видит то, что хочет видеть, — листья марихуаны. Если взять в энциклопедии биологической изображение листа марихуаны и того, что изображено в этом мультике, — они очень непохожи. Это может быть любое растение, к тому же, в песне ни слова про марихуану нет. На мое мнение, это берёзки. Эксперт, который давала оценку пропаганды в этой песне, указал, что я видный политический деятель области, — надо же, похвалил, — и ко мне еще больше прислушиваются, поэтому это пропаганда. Эксперт должен давать оценку предмету, но не мой личности! Это сразу говорит об ангажированности эксперта».

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Судья также спрашивала у Боровикова про фотографию «ВКонтакте» с советским значком «мастер коноплеводства». Активист пояснил, что его бабушка работала в колхозе и выращивала коноплю в центральной Украине, её отметили таким значком, а фотографию он «разместил из исторических соображений». «Моя бабушка очень много собрала конопли», — добавил Боровиков, заверив также, что он намерен обжаловать штраф.

Правоохранителям не понравился добавленный в 2015 году Андреем Боровиковым анимационный клип на песню Децла «Лигалайз». Судья пришел к выводу, что таким образом Боровиков пропагандировал наркотики. Опубликовано 29.ru — Архангельск Пятница, 4 сентября 2020 г.

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