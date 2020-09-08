Китай хочет обеспечить безопасность данных на мировом уровне

Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина запустить инициативу по глобальной безопасности данных, говорится на сайте китайского дипломатического ведомства. Она стала ответом на действия США, которые продолжают оказывать давление на крупнейшие технологические компании Китая и подстрекать остальные страны блокировать их, пишет CNBC.

Инициатива имеет следующие ключевые идеи:

– противодействие использованию информационных технологий в ущерб критической инфраструктуре других стран или для хищения важных данных;

– предотвращение и пресечение нарушений конфиденциальности личной информации;

– недопустимость запроса данных, находящихся в других странах, напрямую у компаний или частных лиц;

– недопустимость злоупотребления информационными технологиями для проведения широкомасштабного наблюдения за другими странами или незаконного сбора личной информации граждан других стран;

– уважение суверенитета и юрисдикции других стран, а также их права на управление данными;

– требование от поставщиков продуктов и услуг в области информационных технологий не создавать в своей продукции какие-либо лазейки для незаконного получения данных пользователей.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании (Microsoft или какой другой) до 15 сентября, «чтобы Минфин США получил много денег». Китайское правительство тогда заявило, что не согласится на такую сделку и примет соответствующие меры.

Ранее США обвинили китайские технологические компании в создании угроз национальной безопасности путём сбора пользовательских данных и отправки их в Пекин. Huawei и ByteDance (владеет TikTok) опровергли эти обвинения. «Мы не просили и не будем просить китайские компании передавать данные китайскому правительству в нарушение законов других стран», – сказал Ван И.

Между тем у Китая есть собственные правила цензурирования и контроля данных. Так, «Великий китайский файрвол» эффективно блокирует Google и Facebook, а китайские цензоры регулярно заставляют интернет-компании страны удалять контент. Австралия уже выражала озабоченность по поводу китайского законодательства, в рамках которого, возможно, компании вынуждены передавать данные Пекину, когда их просят.

В августе США обнародовали свою программу «Чистая сеть», направленную «на защиту национальных активов, включая приватность граждан и наиболее чувствительную информацию компаний, от агрессивных вторжений злобных субъектов, таких как Коммунистическая партия Китая». Соединённые штаты заявили о поддержке со стороны 30 стран, но не назвали их поимённо. Присоединился ли кто-то к инициативе Китая, тоже пока неясно.

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