В Раде рассмотрят законопроект о слежке за пользователями

Украинские законотворцы, видимо, уже окончательно решили копировать действия своих российских коллег в вопросах интернет-слежки. Депутатами пропрезидентской партии «Слуга народа» был зарегистрирован в парламенте законопроект №4004, уже получивший неформальное название «законопроект 404», которым предлагается внести в уголовный кодекс и закон «О телекоммуникациях» следующие изменения:

усовершенствовать процедуру проведения негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам для киберпреступлений;

усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранительных органов и операторов дальней связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документам.

Также документ предлагает провайдерам телекоммуникаций устанавливать за собственные деньги в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте предоставления интернет-услуг, их продолжительности и содержания (СОРМ). Это отмечается в сравнительной таблице законопроекта. Однако норма об установке СОРМ уже была прописана еще в законе «О телекоммуникациях», принятом в 2004 году.

Также документ предлагает обязывать операторов способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения информации об их проведении.

Кроме этого законопроект №4004 дополняет перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаёт порядок специальной конфискации виртуальных активов. Документ определяет, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства. К электронным доказательствам могут относиться: текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также депутаты отмечают, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы. Вместе с тем, в основном именно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Таким образом, законопроект внедряет норму, согласно которой могут конфисковать виртуальные активы, являющиеся предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния. Конфискации подлежат активы за исключением тех, которые возвращаются законному владельцу.

Законопроект вызвал бурную реакцию, особенно в среде IT-специалистов, представителей интернет-отрасли, блогеров, оппозиционных политиков и простых граждан. Многие увидели в новой инициативе «Слуг» отголоски принятых в России законов об интернет-слежке.

Сооснователь «Украинского киберальянса», IT-эксперт Андрей Баранович (Шон Таунсенд) считает, что власти «хотят сделать «Чебурашку», как в России», сравнивая также 4004-й с другим токсичным законопроектом — №6688, который под давлением общественности всё же отложили:

«Это не 6688, а гораздо, гораздо хуже. Законопроект 4004 предусматривает установку #СОРМ — тотальная, полностью бесконтрольная прослушка коммуникаций, включая Интернет. За наш с вами счет. Законопроект 4002 при этом усилит цензуру, потому что предусматривает уголовную ответственность за нарушение санкций (что правильно), но у нас «санкциями» называется и цензура Интернета в том числе. Там еще много вкусного, вроде необходимости доказывать законность происхождения виртуальных активов (доказывается вина, а не невиновность), и обязанность провайдеров полностью сотрудничать с органами. Если проекты примут, то про Интернет в Украине и какой-либо связанный с ним бизнес можно просто забыть. Раз и навсегда».

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«Законопроект 404, а не законопроект 4004, — заявляет оппозиционный политик Алексей Гончаренко. — Категорически против, и буду делать всё, чтоб его не приняли».

Глава общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» Ирина Чуловская тоже критикует законопроект, которым «…депутаты хотят обязать провайдеров устанавливать у себя специальные технические средства (мы называем их «чёрные коробочки») для сбора данных пользователей, а также позволить правоохранителям в рамках обыска доступ к нашим личным смартфонам и компьтерам».

«Прощай свободный интернет? Мы идем путем России?» — вопрошает бывший народный депутат от фракции «Наш край» Олег Недава.

Обычные пользователи также обеспокоены внесением этого законопроекта в Раду, сравнивая его с «пакетом Яровой» и не ожидая от инициативы «слуг» ничего хорошего:

Встречайте, очередное детище Слуг Народа — законопроект 4004. Может сразу законодательство России примем и не нужно слугам так потеть?! http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69771 Опубликовано Игорем Петриченко Среда, 9 сентября 2020 г.

Представник фракції(слуга урода) Денис Монастирський спільно з депутатами групи "за Майбах" подали до розгляду… Опубликовано Дмитрием Безпалько Среда, 9 сентября 2020 г.

Ну что, зелебобики. Еще не у всех лапша с ушей осыпалась? Ну тогда получайте очередную порцию в лицо…."Группа… Опубликовано Yuriy Yavorsky Среда, 9 сентября 2020 г.

Законопроект 4004 предусматривает установку #СОРМ — тотальная, полностью бесконтрольная прослушка коммуникаций, включая Интернет. За наш с вами счет. Законопроект 4002 при этом усилит цензуру, потому что предусматривает уголовную ответственность за нарушение санкций pic.twitter.com/EZ5VcTexFK — zentawr (@sergej_don) September 9, 2020

Якщо перейти на сторінку ВР законопроектоу і скачати пояснювальну записку, там буде послилання на папку гугл диску з матеріалами робочої групи з яких випливає, що таким положняком наз ощасливив депутат від СН Федієнко https://t.co/wXwIV5cX20 pic.twitter.com/sULVpOJiCo — Eugen Sakal (@Gienius_S) September 9, 2020

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