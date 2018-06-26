Украина готовится к закону о чёрных списках сайтов

В Верховной Раде Украины будет рассматриваться законопроект №6688 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины по части противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», сразу же снискавший себе недобрую славу не только среди журналистов и правозащитников, но и многих пользователей украинского сегмента интернета. В обществе заговорили о цензуре, ущемлении свободы слова и других возможных злоупотреблениях со стороны властей.

В останні дні в Україні шумлять про законопроект 6688 стосовно блокування сайтів. Нагадую, що в січні 2014 року СБУ заблокувала два мої сайти за те, що я розмістив відео на сайті Януковича — з початку дії драконівських законів https://t.co/aXKakPeidE. — MustLive (@MustLiveUA) June 23, 2018

Вчора відбувся договорняк між БПП і Народним фронтом, завдяки якому було включено у порядок денний законопроект 6688, котрий передбачає, що будь-який прокурор Голосіївської районної прокуратури зможе заблокувати доступ до, скажімо, сайту БіБіСі. — @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) June 22, 2018

Это уже вторая попытка депутатов от «Народного фронта» (Дмитрий Тымчук, Татьяна Черновол) и правящей партии — «Блока Петра Порошенко (БПП)» (Иван Винник) — продавить законопроект, который фактически вводит в стране цензуру. Если этот документ примут и его подпишет президент, то любой сайт в украинском сегменте интернета можно будет заблокировать по решению следователя или СНБО, — чего не было, отмечают журналисты, «даже в диктаторских законах времен Януковича».

Среди угроз, которые предлагается считать опасными для государства, например, значится «оказание воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами».

Еще в списке угроз — действия, «направленные на нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокацию военного конфликта, международного осложнения … или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)».

В ответ на угрозы Служба безопасности Украины (СБУ) получает право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Штраф для провайдеров за неисполнение этого предписания — 1% годового дохода, при повторном нарушении — 5%.

Отметим, законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, которая также является депутатом от БПП.

Она написала в своем Facebook, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться этот законопроект, является «любой общественный контроль или рядовой пикет».

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал происходящее «новой атакой на свободу слова», а законопроект — «диктаторским».

Главный редактор «Страны.ua» Игорь Гужва сравнил законопроект с попыткой «забетонировать информпространство» под главу комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского, который в последнее время стал объектом расследований в СМИ по коррупции в армии.

Журналист Денис Иванеско говорит, что это прямая цензура, которая не снилась и Роскомнадзору:

«Народный фронт вводит прямую цензуру. По внесенному в повестку рады законопроекту 6688 любой следователь из района может закрыть любой сайт. Без суда, адвокатов. В лучшем случае получите емэйл. И не надо изымать ваши сервера. Хуже Роскомнадзора».

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Экспертное сообщество снова, как и год назад, призвало депутатов не принимать данный законопроект.

«Уважаемые депутаты, ни в коем случае нельзя поддерживать законопроект 6688. Если коротко, этот законопроект — советская глупость и вульгарщина! А если в деталях, то он предлагает блокировать сайты простым решением следователей или прокуроров, минуя судебную процедуру. Я думаю, все граждане понимают, что это будет означать на практике», – отметила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Многие эксперты также говорят — это прямой путь к введению цензуры, ведь террористическим можно будет назвать любой невыгодный для властей сайт. О желании надавить на неугодные интернет-издания говорит еще один представитель пропрезидентской фракции БПП, а также журналист недавно попавшей под блокировку в России «Украинской правды» Сергей Лещенко:

«Абсолютно очевидно, что это делается с целью закрыть рот журналистам, которые не согласны с тем коррупционных договорняком, который существует в Украине. Это просто попытка всех, кто критикует власть, раскрывает коррупционные действия, просто поставить в шеренгу и заставить петь хором благодарственные песни».

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«Если народные депутаты одобрят законопроект о внесудебной блокировке сайтов, — сказала эксперт «Реанимационного пакета реформ, юрист Злата Симоненко, — то кроме скатывания Украины до уровня Северной Кореи, это никак не поможет в борьбе с российской пропагандой, а наоборот приведет к нарушению прав украинцев на доступ к информации и расправе над СМИ».

В украинском интернете прошел флешмоб, в котором приняли участие многие журналисты, общественные организации и популярные интернет-издания, выступившие с резкой критикой законопроекта №6688.

«С точки зрения международного законодательства, прозрачности госвласти и Конституции Украины, это является прямым нарушением прав человека, — уверена Злата Симоненко. — Во-первых, только суд может контролировать вопрос соблюдения прав как юридических, так и физических лиц, которые публикуют информацию. У нас законодательно задекларирована свобода слова и никто не может ограничить человека в высказывании своих взглядов. Во-вторых, законопроект не прописывает критериев, согласно которым информация может быть признана терроризмом».

Юрист общественной организации «Лаборатория цифровой безопасености» Вита Володовская уверена — законопроект несет в себе больше угроз, нежели реальное решение проблем. Если существующий порядок блокировки «опасных» сайтов регламентируется, в частности, законом «О санкциях», согласно которому осуществляется абсолютно прозрачный перечень сайтов, то новый законопроект несет совершенно непрозрачную процедуру блокировок, по которой нельзя будет увидеть — кого и за что заблокировали.

«Законопроект не предлагает никаких гарантий, — продолжает Володовская, — для, например, владельца сайта, который хотят заблокировать. …Кроме этого, срок временной блокировки не ограничен, а следовательно блокировку можно растянуть на недели, месяцы, годы — пока длится уголовное расследование дела».

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко утверждают, что законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении информационной безопасности Украины» нарушает свободу выражения взглядов и должен быть отклонен Верховной Радой.

21 червня 2018 року з третьої спроби (перша – 13 липня 2017 року, друга – 19 червня 2018 року) законопроект № 6688 був унесений до порядку денного Верховної Ради України. Ми стверджуємо, що він порушує свободу вираження поглядів, яка… https://t.co/ONc5mBe8kM — ХПГ (@HPG2014) June 24, 2018

«Мы утверждаем, что законопроект нарушает свободу выражения взглядов, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и другие международные стандарты прав человека и требуем его отклонение парламентом», — говорится в совместном заявлении Захарова и Павличенко.

Они считают, что авторы законопроекта расширили понятие технологического терроризма. И сейчас под этот критерий подпадает любая ведущаяся с использованием интернета дискуссия.

«Законопроект, по нашему мнению, является неприемлемым, поскольку он разрушает основы политической свободы и демократии. Под приведенное определение технологического терроризма подпадает любая дискуссия о решениях субъектов властных полномочий с целью влияния на такие решения, если она происходит с использованием сети Интернет. Однако привлечение общества к процессу принятия решений субъектами властных полномочий является сутью демократического государства, которое обеспечивается через свободу выражения взглядов. Поскольку распространение информации о решении, действии (бездействии) субъектов властных полномочий с целью привлечения внимания общества к событиям, которые влияют на жизнь людей и их благополучие, является обязанностью медиа, предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов, отрицают ее как таковую», — говорится в заявлении.

Захаров и Павличенко считают также неприемлемым порядок временной блокировки (ограничения) доступа к информационному ресурсу.

«Фактически, на усмотрение следователя, прокурора или судьи возложено решение, является определенная информация запрещенной или нет. Согласно предлагаемым изменениям, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть отменено постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора, подозреваемого или обвиняемого, если в дальнейшем применении этого мероприятия отпала необходимость. Максимальный срок блокировки при этом не оговаривается. Поэтому процессуальное право на обжалование применения временной блокировки (ограничения) доступа владельцем и/или распорядителем ресурса, а так же и любых третьих лиц, в том числе операторов, провайдеров телекоммуникаций выглядит иллюзорным», — говорится в заявлении.

К тому же, нормы законопроекта открывают возможности для произвола со стороны государственных органов.

«Проект фактически инициирует введение в сети Интернет государственной цензуры, которая не будет подконтрольна и ответственна перед общественностью. Причем такая цензура будет осуществляться за счет как раз самих граждан, ведь рост расходов операторов и провайдеров телекоммуникаций приведет к компенсации их из-за увеличения тарифов для пользователей», — говорится в заявлении.

Однако есть и те, кто готов оправдать предлагаемые депутатами меры по блокировке. Как ни странно, среди них — главред также заблокированного в России издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Досудебная блокировка сайтов нужна. Нам необходим инструмент, который позволит быстро принимать решения. Люди, говорящие о наступлении на свободу слова, не замечают, что многие сайты распространяют дезинформацию об Украине и занимаются пропагандой. Также они публикуют материалы, дискредитирующие разных людей, распространяют порнографию и так далее. А бороться со свободой слова было возможно и без этого закона: например, заблокировать провайдера или изъять сервера – вот и все. Я помню, сколько критики было, когда заблокировали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Но у государства должны быть инструменты для влияния на информационную среду. Если же закон начнут использовать против СМИ, реакция будет очень жесткой. Просто должно быть четко прописано, как это реализовывать на практике», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что для распространения ложной информации Россия использует большое количество интернет-ресурсов. «…блокировка сайтов – это элемент информационной безопасности страны. На самом деле наше государство слабое из-за того, что не имеет необходимых рычагов для собственной защиты», – резюмировал Бутусов.

Эксперт-криминолог, юрист Ганна Маляр считает предложенную депутатами норму не просто необходимой, но даже «припозднившейся». Во-первых, уточняет она, некая судебная процедура всё-таки предусмотрена — сначала прокурор или следователь обращаются в суд для временной блокировки того или иного ресурса. Во-вторых, принимая собственные решения о блокировке, следователь или прокурор все равно обязаны тут же, без отлагательств обратиться в суд за разрешением. «То есть в суд обращаться придётся в любом случае», — подчеркивает она.

Вита Володовская, в свою очередь, видит в такой процедуре ущемление прав собственников сайтов. Поскольку ходатайство подается в суд и рассматривается там в тот же день, собственник веб-сайта будет предупрежден одновременно с подачей такого ходатайства. Естественно, он не успеет прибыть на судебное заседание, чтоб предоставить определенные доказательства законности распространения такой информации. А уж принятие решения самими силовиками прописано в тексте закона слишком размыто, и процедура эта выглядит непрозрачно.

Большинство критиков законопроекта №6688 называют его «сталинским» или «тоталитарным», поскольку в нем они усматривают угрозу свободе слова. Некоторые говорят о том, что в нем не прописан алгоритм блокирования интернет-ресурсов, нет ни слова о правовом регулировании наднациональных и трансграничных сетей, а также ничего не сказано о системе противодействия им. При этом в документе предоставляются дополнительные полномочия госорганам, которые, как известно, ими очень часто злоупотребляют. Эксперты и некоторые депутаты настаивают на том, что подобные законодательные инициативы нужно обсуждать совместно с общественными организациями во избежание влияния чиновников на бизнес и посягательства на свободу слова.

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