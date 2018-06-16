Украина почувствовала угрозу от сайтов российских детских и развлекательных ТВ-каналов

СБУ разослала провайдерам письмо, в котором требует блокировки почти двухсот интернет-ресурсов. Список новых запрещенных в Украине сайтов занял четыре страницы.

СБУ потребовала блокировать 181 интернет-ресурс. В список запрещенных включены сайты https://t.co/4Zui2QFgLS (РИА Новости), телеканала "Культура", информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".https://t.co/SVxvVVafku — Znak.com (@znak_com) June 16, 2018

В перечень обязательных к блокировке сайтов вошли российские информационные агентства, официальные страницы властей Крыма, а также сайты самопровозглашенных республик Донбасса.

О том, что Президент Украины Порошенко подписал распоряжение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым вводятся санкции в отношении ряда лиц и компаний, РосКомСвобода сообщала в конце мая текущего года. Документ обязывает интернет-провайдеров заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputnіknews.сom, Rіа.ru, Rspоrt.rіа.ru, 1prіmе.ru, inоsmі.ru, Rеаlty.riа.ru и rіаn.соm.uа. Также там отмечается, что должны быть заблокированы сайты ВГТРК (vgtrk.соm, russіа.tv, vеstі.ru, tvkulturа.ru, multvkinо.tlum.ru, т.п.), Первого канала (1tv.соm, dоmkinо.tv, vremyа.tv, kаrusel-tv.ru, т.д.), НТВ, Рен ТВ, ОТР, Радио «Вера» и других медиа-сервисов.

Через несколько дней украинские провайдеры приступили к блокировке нескольких российских телеканалов в интернете — пользователи сообщали, что при попытке зайти на сайты НТВ, РЕН-ТВ и ВГТРК появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».

И вот на днях блокировкой российских информационных и развлекательных ресурсов озадачилась СБУ, разослав провайдерам соответствующее письмо.

В документе присутствуют сайты «ДНР» и «ЛНР», официальные веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черном списке также крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг «Россия Сегодня»), сайт телеканала «Культура», сайт информационной программы «Вести» на телеканале «Россия». В немилость украинских властей отчего-то попали сугубо развлекательные и детские каналы «Карусель», «Поехали!», «Бобёр» и т.п. Также в UAнете должен ограничиваться доступ к сайту с переводами и обзором заграничной прессы — «ИноСМИ».

СБУ в письме провайдерам тоже напоминает, что данные ресурсы блокируются во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях. Интересно, что запретом сайтов в Службе безопасности занимается контрразведка — «Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности».

Очень печально, что Украина, заявляя о приверженности демократического пути развития, скатывается в банальную цензуру. Особенно с учетом бесполезности инициируемых тамошними властями санкций — пользователи с лёгкостью обойдут блокировки, воспользовавшись VPN или анонимайзерами. РосКомСвобода по-прежнему считает, что административное отгораживание UAнета от Рунета не сыграет на пользу ни одной из стран, а наоборот только ограничит права граждан по части свободного получения и распространения информации.

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