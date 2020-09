В Китае обходят COVID-цензуру с помощью GitHub

Власти Китая в последние несколько месяцев прилагают всё больше усилий в преследовании определённого онлайн-контента, но находчивые пользователи нашли в сети место, которому пока удаётся оставаться вне зоны досягаемости госцензоров — это GitHub, крупнейший в мире веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который в 2018 году приобрела компания Microsoft.

В 2020 году, чтобы избежать массовой паники и прочих негативных последствий от распространения в Сети информации о зарождающейся эпидемии коронавируса, власти страны начали удалять записи очевидцев, столкнувшихся с новой инфекцией. Но пользователи Сети нашли новый способ передачи «неудобной» правды о COVID-19. Они начали документировать вспышку эпидемии непосредственно в онлайн-сервисе, сохраняя там публикации в виде новостных статей, выписок из медицинских журналов и других материалов.

Один из таких репозиториев, в котором хранится огромное количество альтернативных данных о коронавирусе, получил название #2020nCovMemory. Его основали семь добровольцев, которые публикуют в нем различного рода информацию: от расследований, опубликованных китайским новостным журналом Caixin, до дневниковых записей писателя из Ухани Фан Фана, критиковавшего удаление информации о COVID-19 местными властями и неспособность предупредить общественность о вирусе.

Перед этим они столкнулись с тем, что много опубликованных ранее статей таинственной исчезали, и вместо необходимого материала они впоследствии попадали на страницу с «ошибкой 404», что указывало на её удаление. Поэтому им и пришла в голову идея «заливать» сообщения, блокируемые госцензорами, в репозитории GitHub. Постепенно стали появляться разные репозитории для обмена важной информацией, обходя внимание властей Китая, в том числе появился и #2020nCovMemory.

