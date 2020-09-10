Росздравнадзор утвердил перечень критериев для блокировки сайтов

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора), утверждающий критерии оценки информации, размещение которой на интернет-сайтах может привести к их блокировке и внесению в реестр запрещённых. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе указываются девять критериев, которые могут стать причиной блокировки сайта:

наличие предложения о розничной торговле фальсифицированными, недоброкачественными, контрафактными лекарственными средствами (ЛС) для медицинского применения; наличие предложения о розничной торговле незарегистрированными ЛС; наличие предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами (ЛП), отпускаемыми по рецепту; наличие предложения о розничной торговле дистанционным способом наркотическими и психотропными ЛП; наличие предложения о розничной торговле дистанционным способом спиртосодержащими ЛП с объемной долей этилового спирта более 25 %; наличие предложения о розничной торговле ЛП дистанционным способом с использованием доменных имен или указателей страниц сайтов, которые не указаны в разрешении на дистанционную торговлю; информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю ЛП, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена законодательством об обращении лекарственных средств (за исключением художественных произведений, когда описывается информация, оправданная жанром); наличие предложения о розничной торговле ЛП, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующего разрешения; информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю ЛП, в том числе дистанционным способом, не имеющих лицензии и разрешения на такую торговлю (за исключением художественных произведений, когда описывается информация, оправданная жанром).

«В документе пункты 8 и 9 выделены отдельно, поскольку они имеют отношение к абсолютно любому интернет-ресурсу, на страницах которых есть описание или иная другая информация о ЛС», — отмечает профильное издание «Новости GMP».

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