Администрация Оренбурга попросила ФСБ, Роскомнадзор и полицию вычислить авторов анонимных каналов

Администрация Оренбурга готовит обращения в областные управления ФСБ, МВД и Роскомнадзора. Поводом для этого стало сообщение, опубликованное в Telegram-канале kurillka56 о предстоящих конкурсах на поставку питания в школы и детсады. В записи говорилось, что якобы глава города Владимир Ильиных требовал от начальника управления образования Оренбурга Ларисы Бебешко, чтобы до 20 сентября детсады подготовили договоры на питание. Telegram-канал обвинил городские власти в лоббировании интересов определенных компаний из других регионов.

Позже Telegram-канал «Настоящие новости Оренбурга» опубликовал фотографии обращения за подписью Ларисы Бебешко к руководителям детсадов о подготовке документов к конкурсу.

В администрации назвали эту информацию недостоверной, заявив:

«Ситуация, которая сложилась в информационном поле, выходит не только за рамки здравого смысла, но и за пределы правового поля. Для защиты собственных прав, законных интересов и деловой репутации, сегодня Администрацией города Оренбурга будут инициированы обращения в органы УФСБ по Оренбургской области, управление Роскомнадзора по Оренбургской области, управление МВД России по Оренбургской области с целью установления авторов анонимных ресурсов, а также проведения проверки законности размещения в официальных СМИ информации, не соответствующей действительности, домыслов и слухов, порочащих честь и достоинство муниципальных служащих, подрывающих основы государственного строя РФ и дискредитирующих работу городской мэрии».

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Также в мэрии добавили, что процедура совместных торгов осуществляется в рамках действующего законодательства, она прозрачна, не нова для образовательных организаций города Оренбурга.

«Детские сады уже несколько лет играют совместные торги. В рамках процедуры будут предусмотрены требования к организаторам питания, как с точки зрения выполнения СанПин, так и в интересах обучающихся. Сегодня правовая позиция мэрии будет согласована с органами Прокуратуры и УФАС», — подытожили в администрации города.

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