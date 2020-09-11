Для операций с криптоактивами предложен налоговый спецрежим

РСПП предложил ввести в России специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. Решение направить данную инициативу в Министерство финансов и Федеральную налоговую службу приняли в начале сентября во время заседания бюро правления РСПП. Участие в нем принимал заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, пишет РБК.

Вынесенные на рассмотрение предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был принят этим летом и вступит в силу с 1 января 2021 года. Представитель РСПП в беседе с журналистами рассказал, что письмо с инициативой уже направили в Минфин, однако ответа еще не поступило. В Министерстве финансов отметили, что предложения сейчас находятся на рассмотрении.

Главная цель налоговых изменений — убрать правовые барьеры для выпуска, оборота и погашения ЦФА, а также стимулировать рынок ЦФА.

К ЦФА относятся цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, которые выпущены на блокчейне (технология распределенного реестра). Принятый закон не предусматривает норм, регламентирующих налогообложение сделок с ЦФА, они должны устанавливаться отдельными нормативными актами.

Что предлагает РСПП:

Освободить от налога на добавленную стоимость (20%) операции по выпуску, обращению и погашению «финансовых» ЦФА (например, ценных бумаг, ЦФА-займов, ЦФА-производных финансовых инструментов и т.п.), а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с ЦФА.

Налог на прибыль (20%) взимать, только когда у эмитента ЦФА (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от резидентства) образовался положительный финансовый результат от выпуска актива (например, когда общая сумма доходов по ЦФА превысит расходы на приобретение ЦФА).

Не взимать налог на прибыль с некоммерческих организаций (НКО), которые получают пожертвования для приобретения ЦФА, чтобы формировать «цифровые эндаументы» (фонды).

Налог на доходы физических лиц (стандартная ставка в размере 13%) взимать при продаже или погашении ЦФА с разницы между ценой приобретения и реализации или погашения. Налог должен исчисляться налоговым агентом (банками, биржами и иными юридическими лицами) совокупно по всем ЦФА по итогам налогового периода, аналогично базе по обращающимся ценным бумагам.

Налоговый режим для ЦФА должен заработать с 1 января, как и сам закон о цифровых активах, поэтому принять соответствующий законопроект нужно уже в осеннюю сессию Госдумы, говорит партнер, руководитель налоговой практики в О2 Consulting Татьяна Сафонова. Самым простым и логичным будет распространить на них налогообложение финансовых инструментов (ценных бумаг и производных финансовых инструментов).

Ценные бумаги также не облагаются НДС, а базу по операциям с ЦФА для НДФЛ предлагается рассчитывать так же, как по обращающимся ценным бумагам: этот подход зарекомендовал себя с положительной стороны, отмечает и партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.

Многие нормы вновь принятого документа и так перекликаются с нормами закона «О рынке ценных бумаг», в том числе требования об идентификации участников оборота цифровых активов, ведении реестра держателей, квалификационные требования к операторам инвестиционных платформ, добавляет специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

Предложения РСПП могут дать «определенный импульс для развития отрасли», говорит глава Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Хотя для государства снижение налогооблагаемой базы, особенно в нынешних экономических реалиях, может быть невыгодно, считает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Впрочем, такой режим может быть временным, он может стимулировать рост числа инвесторов в ЦФА и впоследствии — налоговых сборов от операций с такими активами, добавляет он.

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