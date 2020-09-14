Роспотребнадзор запретил текст рэпера Face «Суицид»

Ещё один исполнитель оказался в блэк-листе Роспотребнадзора, в обязанности которого входит пресечение пропаганды самоубийств. На этот раз недремлющее око надзорного ведомства обнаружило на просторах Сети песню с названием (какая неожиданность!) «Суицид» популярного российского рэп-исполнителя Face. Текст этой песни был заблокирован сразу на двух сайтах:

reestr.rublacklist.net/record/2514026

reestr.rublacklist.net/record/2514002

Эту песню Иван Дрёмин (настоящее имя исполнителя) написал в самом начале своей музыкальной карьеры. В мини-альбом тогда вошли также ставшие популярными, особенно в среде молодёжи, композиции «Шаринган», «Гоша Рубчинский», «Rock Star», «Проклятая печать» и бонус-трек «Бездельник». Свой дебют сам артист охарактеризовал как «мысли подростка».

Охота за крамольными (или похожими на таковые тексты) со стороны государственных органов не прекращается уже много лет. Поводом для блокировки может стать всё, что угодно: наркотики, экстремизм, суицид, etc. Наиболее активно на этом поприще проявляет себя всё тот же Роспотребнадзор, к слову, недавно отличившийся блокировкой русскоязычного варианта композиции «Blackthorn Winter» группы Blackthorn:

🧠 Роспотребнадзор запретил текст песни российской женской блэк-метал группы Blackthorn — за пропаганду суицида 🧟‍♂️ ➡️ https://t.co/cH1Zuf5CX2 Перед российскими госорганами рано или поздно должен встать вопрос о запрещении целых музыкальных жанров и направлений pic.twitter.com/uu521LYWVc — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) September 5, 2020

.

По нашему мнению, отечественный шоу-бизнес должен быть благодарен российским чиновникам. Ведь они, прекрасно знакомые с таким явлением как «эффект Стрейзанд», вот уже несколько лет заняты внесением большого количества песен в блэк-листы. Смогла ли хоть одна информационная площадка подогреть интерес пользователей к тому или иному треку с той же эффективностью, как странные запреты? Так что с нетерпением ждем композиций, посвящённых госведомствам, чья работа связана с фильтрацией контента.

.

.

.