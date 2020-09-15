В московских трамваях установят систему распознавания лиц за 194 миллиона рублей

Столичные власти решили оснастить трамваи видеокамерами с системой распознавания лиц. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на тендер, Департамента города Москвы по конкурентной политике, который решил за 193,9 миллиона рублей приобрести для нужд филиала Службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» 390 комплектов системы видеонаблюдения, где в каждую систему входят шесть камер. Цена за один комплект — 497 тыс.руб.

Устанавливать данную систему планируют в вагонах модельного ряда «Витязь-М». В задачи подрядчика входят и поставка, и установка всех 390 комплектов. Число трамваев, которые оборудуют такой системой, не уточняется.

После монтажа подрядчик должен будет установить в бортовой компьютер программы для распознавания лиц — VisionLabs — FaceStream v.3.2.4, Tevian FaceCapture 1.0 или NtechLab FF.Detector.T 1.0.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе — 23.09.2020. Место подачи заявок: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 24.09.2020.

В июле текущего года стало известно о планах столичных властей остастить 1,5 тысячи вагонов метро системой распознавания лиц на сумму почти 1,4 миллиарда рублей. До конца года мэрия оснастит системой распознавания лиц около полутора тысяч вагонов из шести тысяч. На каждый вагон планируется по 8 камер, способных распознавать лица.

Городская система видеонаблюдения — одна из 170 информационных систем, которые есть в распоряжении московской мэрии. К системе подключены около 200 тысяч камер, причем их не устанавливают на домах чиновников. С 2017 года эти камеры подключают к системе распознавания лиц.

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