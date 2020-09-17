Московский Wi-Fi соберёт пользовательские данные

Подконтрольное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Мосгортелеком» недавно заключило новый контракт с компанией «МаксимаТелеком» (развивает сеть Wi-Fi в метро Москвы, Санкт-Петербурга и других городов) на оказание услуг единого оператора городского Wi-Fi в Москве до конца 2022 года, сообщает «Ъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Предыдущий контракт был заключен в конце января 2019 года примерно на 18 месяцев, его стоимость составляла 149,5 млн руб. За новый контракт примерно на 28 месяцев «МаксимаТелеком» получит 434,5 млн руб., следует из тендерной документации. Рост цены в ДИТ и самой компании объясняют в первую очередь более долгой продолжительностью контракта.

«МаксимаТелеком» должна будет обеспечить до 35 тыс. точек доступа Wi-Fi, предыдущий контракт был рассчитан на 25 тыс. точек, многие их которых были запущены другими операторами с 2013 года (ранее подрядчиками выступали входящий в «ЭР-телеком холдинг» «Престиж-интернет», «Акадо», МГТС и «Вымпелком»). В сентябре, по данным ДИТ Москвы, в городе насчитывалось 19,8 тыс. точек бесплатного Wi-Fi.

«В рамках WiFi проводится централизованный cбор, анализ данных мониторинга и трафика конечных пользователей с использованием BigData и DPI, с последующей отправкой результатов анализа данных на комплекс программно-технических средств, предоставление отчетов по запросам и размещение их на портале статистики», — пишет Telegram-канал «Телеком-ревью», а также приводит типовую схему взаимодействия участвующих субъектов:

Согласно контракту, Исполнитель обязан: обеспечить идентификацию, аутентификацию и авторизацию конечных пользователей; создать единую точку входя для системы мониторинга состояния городского Wi-Fi, контроля качества предоставляемых услуг, подготовить рекомендации по совершенствованию данной услуги в соответствии с потребностями конечных потребителей; организовать техподдержку; управлять распространением уполномоченными лицами таргетированного контента. Ну, и сюда же входит «централизованный cбор, анализ данных мониторинга и трафика Конечных пользователей с использованием BigData и DPI, с последующей отправкой результатов анализа указанных данных на КПТС Заказчика, предоставление отчетов по запросам Заказчика и размещение их на Портале статистики», на который обратили внимание «Ъ» и «Телеком-ревью».

«МаксимаТелеком» будет собирать и передавать властям обезличенные данные о совершаемых пользователями действиях в сети, авторизациях и посещении различных ресурсов, а также сведения о брендах и моделях мобильных устройств, операционной системе, используемом браузере, мессенджерах и других сервисах.

Сложно представить, как информация об аутентификации пользователей может собираться в обезличенном виде, поскольку эти понятия противоречат друг другу, отмечает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. «Вероятно, если речь идет об аутентификации на самом портале Wi-Fi, эти данные необходимы властям на случай смены подрядчика по услуге»,— полагает он. Что касается данных об устройствах и посещаемых ресурсах, добавляет эксперт, то пользователи, которые переживают за сохранность такого рода информации, могут пользоваться специальными браузерами, которые эти данные не передают. В целом, уверен он, для отслеживания маршрутов и транспортных потоков собираемая властями информация избыточна.

Благодаря сбору данных о пользователях городские власти могут, например, регулировать пассажиропоток или запускать таргетированную рекламу, полагает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. При этом городская сеть Wi-Fi, по его оценке, сейчас не очень востребована, поскольку 80% сотовых абонентов имеют пакетные тарифы с включенным интернет-трафиком, который покрывает все их потребности. Из-за этого снижается и потребление трафика в метро, что также влияет на бизнес «МаксимаТелеком» — ее доходы от рекламы, очевидно, в этом году будут хуже, чем в предыдущем, указывает господин Кусков, отмечая, что госконтракты при этом вносят значительный вклад в доходы компании.

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