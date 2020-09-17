Генпрокуратура заблокировала сайт акции «День #перемен»

Несколько дней назад в Рунете стала активно продвигаться акция «День #перемен», запланированная на 19-20 сентября текущего года. Ряд известных оппозиционных политиков и общественных деятелей присоединился к информационной поддержке мероприятия. Видимо, Генеральная прокуратура решила, что данный ивент является призывом к массовым беспорядкам, и решила заблокировать сайт «Дня #перемен»:

reestr.rublacklist.net/record/2562688

Примечательно, что на сайте нет призывов ни к массовым беспорядкам, ни к экстремизму. Отсутствуют там и фейковые новости, внесудебная блокировка которых также входит к компетенцию Генпрокуратуры.

Там вообще никакой информации, кроме изображения с датой и временем акции, а также ссылок на два Telegram-канала, нет. В каналах, если перейти по ссылкам, рассказывается о протестах в Беларуси и регионах России, а также информируется — какие города уже готовы присоединиться к акции. Но и там тоже нет ни фейковых новостей, ни призывов заниматься опасной для государства деятельностью. Почему тогда Генпрокуратура посчитала данный сайт «опасным для общества», остаётся загадкой.

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