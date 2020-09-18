«Диалог» с чиновниками обойдётся в более чем 23 миллиарда рублей

Минцифры разработало проект постановления Правительства, утверждающего правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации (АНО) по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах РФ ЦУРов; документ опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с помощью ЦУР кабмин хочет наладить быструю коммуникацию между чиновниками и местными жителями, со временем переведя ее в онлайн. В приложении к постановлению указано, что доля обращений, «обрабатываемых с использованием системы автоматизированной доставки проблемы до конечного исполнителя», должна к 2024 году вырасти с 5% до 50%. А долю ведомств в субъектах, которые постоянно взаимодействуют с гражданами через социальные сети, хотят увеличить с 5% до 60%.

На это «Диалог Регионы» выделят 23,1 млрд руб. из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» в период с 2020 по 2024 год, рассказал «Ъ» источник в Правительстве и подтвердили в АНО. Сумму секвестрировали: изначально Минцифры запрашивало 26,4 млрд руб. на этот проект.

В основе ЦУР лежат две системы:

Портал обратной связи, через который местные жители могут сообщить о проблемах, например о яме на дороге. В Подмосковье такой портал называется «Добродел». «Инцидент Менеджмент». Она анализирует посты и комментарии в социальных сетях и каналах в мессенджерах на определенную тему, например отключение воды, и выгружает профильному чиновнику. Тот сначала реагирует на негатив, например, пишет в комментариях с официального аккаунта своего ведомства, что власти в курсе проблемы и приступили к решению, а затем передает информацию в профильные организации, чтобы они начали реагировать.

«Система мониторит конструктивные жалобы и обращения по всем социальным сетям, а наши модераторы лишь убирают непрофильные сообщения»,— объясняет гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский (экс-заместитель главы управления общественных проектов администрации президента России, курировал интернет-отрасль).

АНО «Диалог Регионы» учреждена 21 июля 2020 года, ее учредителем выступила АНО «Диалог», которую также возглавляет Гореславский. АНО «Диалог», в свою очередь, была учреждена в ноябре 2019 года департаментом информационных технологий Москвы для мониторинга и обратной связи с москвичами.

Внедрение системы «Инцидент Менеджмент» поддерживал внутриполитический блок администрации Президента (АП). По рассказам источников, близких к АП, внедрять систему глав регионов убеждали эксперты и политтехнологи, часть которых теперь работает в «Диалоге». Некоторые губернаторы возражали, но им объясняли, что система призвана улучшить обратную связь с гражданами.

Дополнительным эффектом стало то, что информацию из «Инцидент Менеджмент» получают не только региональные власти, но и ряд сотрудников АП. Это создает дополнительный инструмент мониторинга общественного мнения и реакции губернаторов на его изменения.

Партнером АНО «Диалог Регионы» по запуску ЦУР выступит «Ростелеком», который предоставит для работы опыт осуществления крупных государственных проектов и инфраструктуру сети, сообщили в компании.

Для запуска ЦУР в регионах необязательно покупать вычислительные мощности для каждого субъекта, рассуждает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. «Можно создать специальные центры обработки данных (ЦОД) под эту задачу, например, на уровне федеральных округов, что позволит снизить издержки на масштабирование, а также провести торги не на региональном, а на федеральном уровне. Такой подход позволит на порядок сократить издержки на внедрение решения в регионах»,— говорит эксперт. По его оценке, запуск каждого ЦОД может стоить от 60 млн до 100 млн руб.

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