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18.09.2020

«Диалог» с чиновниками обойдётся в более чем 23 миллиарда рублей

АНО «Диалог Регионы» получит субсидию на создание в субъектах РФ центров управления регионом (ЦУР), который переведёт в онлайн коммуникацию граждан и чиновников, а также займётся мониторингом соцсетей на предмет недовольства жителей

centr upravlenia regionom  

Минцифры разработало проект постановления Правительства, утверждающего правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации (АНО) по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах РФ ЦУРов; документ опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с помощью ЦУР кабмин хочет наладить быструю коммуникацию между чиновниками и местными жителями, со временем переведя ее в онлайн. В приложении к постановлению указано, что доля обращений, «обрабатываемых с использованием системы автоматизированной доставки проблемы до конечного исполнителя», должна к 2024 году вырасти с 5% до 50%. А долю ведомств в субъектах, которые постоянно взаимодействуют с гражданами через социальные сети, хотят увеличить с 5% до 60%.

На это «Диалог Регионы» выделят 23,1 млрд руб. из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» в период с 2020 по 2024 год, рассказал «Ъ» источник в Правительстве и подтвердили в АНО. Сумму секвестрировали: изначально Минцифры запрашивало 26,4 млрд руб. на этот проект.

В основе ЦУР лежат две системы:

  1. Портал обратной связи, через который местные жители могут сообщить о проблемах, например о яме на дороге. В Подмосковье такой портал называется «Добродел».
  2. «Инцидент Менеджмент». Она анализирует посты и комментарии в социальных сетях и каналах в мессенджерах на определенную тему, например отключение воды, и выгружает профильному чиновнику. Тот сначала реагирует на негатив, например, пишет в комментариях с официального аккаунта своего ведомства, что власти в курсе проблемы и приступили к решению, а затем передает информацию в профильные организации, чтобы они начали реагировать.

«Система мониторит конструктивные жалобы и обращения по всем социальным сетям, а наши модераторы лишь убирают непрофильные сообщения»,— объясняет гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский (экс-заместитель главы управления общественных проектов администрации президента России, курировал интернет-отрасль).

АНО «Диалог Регионы» учреждена 21 июля 2020 года, ее учредителем выступила АНО «Диалог», которую также возглавляет Гореславский. АНО «Диалог», в свою очередь, была учреждена в ноябре 2019 года департаментом информационных технологий Москвы для мониторинга и обратной связи с москвичами.

Внедрение системы «Инцидент Менеджмент» поддерживал внутриполитический блок администрации Президента (АП). По рассказам источников, близких к АП, внедрять систему глав регионов убеждали эксперты и политтехнологи, часть которых теперь работает в «Диалоге». Некоторые губернаторы возражали, но им объясняли, что система призвана улучшить обратную связь с гражданами.

Дополнительным эффектом стало то, что информацию из «Инцидент Менеджмент» получают не только региональные власти, но и ряд сотрудников АП. Это создает дополнительный инструмент мониторинга общественного мнения и реакции губернаторов на его изменения.

Партнером АНО «Диалог Регионы» по запуску ЦУР выступит «Ростелеком», который предоставит для работы опыт осуществления крупных государственных проектов и инфраструктуру сети, сообщили в компании.

Для запуска ЦУР в регионах необязательно покупать вычислительные мощности для каждого субъекта, рассуждает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. «Можно создать специальные центры обработки данных (ЦОД) под эту задачу, например, на уровне федеральных округов, что позволит снизить издержки на масштабирование, а также провести торги не на региональном, а на федеральном уровне. Такой подход позволит на порядок сократить издержки на внедрение решения в регионах»,— говорит эксперт. По его оценке, запуск каждого ЦОД может стоить от 60 млн до 100 млн руб.

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