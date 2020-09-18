Географические правки в «Википедии» подогревают интерес к туризму

Одним из наиболее эффективных способов продвижения туристического бизнеса является обновление страниц тех или иных городов в «Википедии». К такому выводу пришли исследователи из туринского Collegio Carlo Alberto (Италия) и мангеймского ZEW (Германия). Для своего исследования они выбрали Испанию, наметив случайным образом несколько городов — на их страницах в Wikipedia исследователи добавили небольшое количество абзацев об их истории, о местных достопримечательностях, а также разместили там фотографии высокого качества.

Эксперимент показал, что простое добавление в статьи Википедии о небольших городах Испании фото и пары абзацев текста об их истории/достопримечательностях, увеличивает число туристов на 9%, что даёт +100 тыс фунтов в год для каждого городка: https://t.co/smacyxQTyn — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) September 18, 2020

Большая часть добавленного контента просто была переведена из испанской «Википедии» на французский, немецкий, итальянский и голландский языки. Это имело быстрый и ошеломляющий эффект — в течение туристического сезона количество ночёвок в «правленом» городе возросло примерно на 9%. В некоторых случаях рост был даже выше. В городах же, где на страницах в «Википедии» информации мало, всего лишь незначительное количество изменений помогло увеличить количество посещений [страницы] на треть.

«Если мы распространим это на всю индустрию туризма, это окажет большое влияние [на отрасль], — уверены авторы исследования, Марит Хиносаар (Marit Hinnosaar), Тоомас Хиносаар (Toomas Hinnosaar), Михель Куммер (Michael Kummer) и Ольга Сливко (Olga Slivko). — Оно может исчисляться миллиардами евро». Один маленький город может увеличить свой дополнительный доход до 100 000 фунтов стерлингов ($129,5 тыс.) в год, что подчёркивает силу информации, размещаемой в бесплатной онлайн-энциклопедии.

Эффект настолько ощутим, что возникает резонный вопрос — почему такое большое количество городом по всему миру сами не выполняют базовое редактирование своих страниц? «Википедия» в основном пишется и редактируется добровольцами, но простое дополнение доступной информации по определённым темам может принести огромную выгоду.

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