ФАС приостановила конкурс на аренду камер слежения в Москве

Федеральная антимонопольная служба по жалобе приостановила тендеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок, объявленные 26 августа 2020 года на 1,056 млрд и 4,946 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о конкурсах на аренду в общей сложности 865 новых дорожных камер в Москве, победителем в обоих случаях стала компания «Строй Инвест Проект», которая была единственным участником тендера. С жалобой на результаты конкурса выступила компания «Эффективные технологии» (Самара). По ее мнению, ЦОДД предъявляет неоправданно детализированные и слишком жесткие требования к оборудованию и его внутреннему устройству, что сужает круг потенциальных участников тендера и нарушает законодательство о контрактной системе.

В числе условий была фиксация разговоров водителя по телефону. Однако таких технологий еще нет, отметил в жалобе генеральный директор компании «Эффективные технологии» Семен Антонов, как нет и алгоритма работы софта, способного определять разговор по телефону за рулём в автоматическом режиме.

Также там приводится пример требования к встроенной камере («объектив с форматом 1,69 см, диафрагмой F1.4»), материнской плате и плате управления прожекторами (они должны быть из шестислойного и двухслойного текстолита соответственно). При этом «кабельный гермоввод корпуса видеомодуля должен быть сделан из нейлона с прокладками из неопренового каучука».

«Каким образом заказчик собирается проверять, как исполнена материнская плата промышленного компьютера, притом что комплекс поверен, а его корпус опломбирован?» — недоумевает Антонов.

В марте 2020 года «Ъ» сообщал о планах УГИБДД по Москве начать тестировать технологию фиксации такого вида нарушений (на основе Big Data и обучаемых нейросетей) с помощью камер. О сроках тогда не сообщалось, но было известно, что речь шла о новом приборе «Строй инвест проекта» с такой функцией.

Эксперт по системам фотофиксации нарушений Григорий Шухман считает обоснованной часть жалобы, связанной с требованиями к конструктиву камер. Он не исключает, что задание составлялось под конкретную модель комплекса.

Логично желание властей использовать уже проверенные камеры и продолжать брать их в аренду, говорит источник на рынке, но делать это нужно, не нарушая закон. Шухман допускает, что ЦОДД намерен начать штрафовать водителей за разговор по телефону, заранее закладывая такую возможность, но пока эти технологии сырые и в России не применяются.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью Business FM сказал, что:

«Здесь могут быть и благие намерения, и не самые честные, чистые и прозрачные. Организаторы подобных высокорискованных процессов часто тендерную документацию подгоняют под какие-то очень узкоспециализированные технические требования, которым соответствовать может только тот товар, который производится одной-единственной организацией. И здесь мы наблюдаем в полном объеме проявление и той и другой тенденции. С одной стороны, неликвид Москве не нужен, с другой стороны, хотят подогреть какого-то своего придворного поставщика оборудования, который призван выиграть тендер. Так что жалобы самарских товарищей, конечно, имеют право на существование, ФАС должна реагировать на подобные вызовы. Но я думаю, что даже если тендерная документация будет изменена, то все равно мэрия в лице тех чиновников, которые написали документацию, получит те комплексы, которые ей нужны, ей нравятся, от того поставщика, который ей импонирует, ей близок».

.

Генеральный директор компании «Астра лаб» Сергей Ласкин считает, что у истории с тендерами на камеры есть две стороны одной медали, поскольку если объявить конкурс так, «чтоб туда вошли все, то туда придут худшие, кто делает из дешевых комплектующих, из непроверенных технологий». С другой стороны, конкурсы часто «затачивают под одного вендора». Он также подтверждает, что системы фиксации нарушений вроде разговора по телефону и непристёгнутого ремня пока «сырые», сделать безупречно это пока нереально.

«Можно сделать, иногда он как-то будет что-то ловить, но очень много будет ложных фиксаций. В любом случае там нужна постобработка. Я думаю, что такая технология возможна, если какие-то операторы будут сидеть и по материалам, которые проходят по потоку, просто искать таких нарушителей», — отметил Ласкин.

.



.

.