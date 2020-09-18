Депутаты хотят десятикратно увеличить штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны

В базе Государственной думы зарегистрирован законопроект №1023005-7 о повышении штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом в десять раз, заметили «Ведомости». Изменения планируется внести в ст. 13. 14 КоАП о разглашении информации с ограниченным доступом. Сейчас разглашение служебной и профессиональной тайны влечет штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан и от 4000 до 5000 руб. ‒ для должностных лиц. Штрафы планируется увеличить соответственно до 10 000 и до 50 000 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту в качестве основной причины повышения штрафов называется

«увеличение случаев несанкционированного разглашения в интернете информации ограниченного доступа (например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов)».

.По мнению депутатов, существующий размер штрафов не оказывает «надлежащего профилактического эффекта», в то время как незаконное разглашение защищаемой информации и её размещение в открытом доступе «наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства», говорится в документе.

Впрочем, по словам Пискарева, под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает не только информация о правоохранителях, но достаточно много различных данных: коммерческая тайна, банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и др. Соавтором законопроекта также выступил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

О том, что депутаты подготовили законопроект об увеличении штрафов, стало известно чуть ранее в этом месяце. Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина тогда сказала: «Если вместе со штрафами увеличат качество реагирования и расследования инцидентов, связанных со «сливами» персональных данных в государственных органах, может и будет толк. Без этого поправки рискуют стать просто декларативными».

Правда, изначально там речь шла вообще о разглашении данных, без конкретизации — служащие ли это, или обычные граждане. Хотя если вспомнить кейсы, касающиеся именно госслужащих или их ближайших родственников, защита со стороны государства срабатывает достаточно оперативно.

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