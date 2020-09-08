Екатерина Абашина: Увеличение штрафа без улучшения качества реагирования на утечки персданных — декларативная мера

Представители фракции «Единая Россия» в Госдуме подготовили законопроект, повышающий штрафы для должностных лиц за разглашение персональных данных с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей. Правительство инициативу поддержало, сообщил РИА «Новости» один из авторов проекта, первый зампред комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

«Наказание должно быть более жёстким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 тыс. до 5 тыс., а для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс.», — сказал Вяткин. «Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания», — добавил депутат.

Соавтором законопроекта выступает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (известный своим строгим отношением к независимым СМИ, а также к тому, что профессиональные врачи говорят о ситуации с коронавирусом). Он пояснил, что сейчас в соответствии со ст. 13.14 КоАП размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тыс. руб., а для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях Минюст предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных. Для юридических лиц штрафы предложили поднять до 500 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — до 300 тыс. руб.; для должностных лиц — до 100 тыс. руб.; для граждан — до 20 тыс. руб.

Юрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина считает, что:

«Если вместе со штрафами увеличат качество реагирования и расследования инцидентов, связанных со «сливами» персональных данных в государственных органах, может и будет толк».

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«Без этого поправки рискуют стать просто декларативными», — поясняет она.

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