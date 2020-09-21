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21.09.2020

Минэкономразвития хочет создать реестр IT-стартапов

На основе информации о работе проектов будут приниматься решения о господдержке и отслеживаться её эффективность

 

Минэкономразвития предлагает создать реестр технологических стартапов, которые получат господдержку, сообщает «Коммерсантъ». Реестр должен стать базой для цифровой платформы по субсидированию стартапов. Предполагается, что он также объединит разрозненные данные о компаниях из информационных систем госорганов и организаций. По задумке, с разрешения владельцев проектов доступ к «цифровому следу» стартапов получат все заинтересованные институты развития, что ускорит процесс подачи заявок и получение господдержки. Государству это позволит «мониторить» работу компаний и понимать их потребности.

Реестр может упростить получение грантов, но представители индустрии, возможно, не захотят делиться своим «цифровым следом», поскольку данные — основная ценность стартапов, полагают собеседники издания. Если информация в реестре будет влиять на выживаемость проекта, это станет «лакомым кусочком для мошенников», считают в IT-компании «Крок». В Softline и вовсе создание отдельной базы данных с жёсткой структурой назвали большой ошибкой: такая база по определению будет неполной, а сохранить всю полезную информацию из первоисточников и сформировать аналитические результаты на основе разнородных данных очень важно. Пользу от такого реестра скорее получит государство, чем отдельно взятые технологические стартапов, подытоживают эксперты.

На фоне пандемии государство в качестве поддержки IT-отрасли обещает раздать гранты. Так, до 2024 года планируется распределить 46,3 млрд руб. между разработчиками в области больших данных, интернета вещей и пр.

Впрочем, например, в сфере развития искусственного интеллекта правительство ранее расходы достаточно ощутимо урезало. Если ещё в начале 2020 года туда предлагалось напрямую направить почти 90 млрд руб. бюджетных средств, то в августе — лишь 22,4 млрд руб.

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