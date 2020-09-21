Минэкономразвития хочет создать реестр IT-стартапов

Минэкономразвития предлагает создать реестр технологических стартапов, которые получат господдержку, сообщает «Коммерсантъ». Реестр должен стать базой для цифровой платформы по субсидированию стартапов. Предполагается, что он также объединит разрозненные данные о компаниях из информационных систем госорганов и организаций. По задумке, с разрешения владельцев проектов доступ к «цифровому следу» стартапов получат все заинтересованные институты развития, что ускорит процесс подачи заявок и получение господдержки. Государству это позволит «мониторить» работу компаний и понимать их потребности.

Минэкономики планирует создать в России реестр технологических стартапов. Он объединит данные различных ведомств и поможет принимать решения о господдержке, рассчитывают в министерстве. Сами стартапы могут не захотеть делиться данными из-за риска утечки https://t.co/K9cScxqqjB — Стартапы и бизнес (@vcru) September 21, 2020

Реестр может упростить получение грантов, но представители индустрии, возможно, не захотят делиться своим «цифровым следом», поскольку данные — основная ценность стартапов, полагают собеседники издания. Если информация в реестре будет влиять на выживаемость проекта, это станет «лакомым кусочком для мошенников», считают в IT-компании «Крок». В Softline и вовсе создание отдельной базы данных с жёсткой структурой назвали большой ошибкой: такая база по определению будет неполной, а сохранить всю полезную информацию из первоисточников и сформировать аналитические результаты на основе разнородных данных очень важно. Пользу от такого реестра скорее получит государство, чем отдельно взятые технологические стартапов, подытоживают эксперты.

На фоне пандемии государство в качестве поддержки IT-отрасли обещает раздать гранты. Так, до 2024 года планируется распределить 46,3 млрд руб. между разработчиками в области больших данных, интернета вещей и пр.

Впрочем, например, в сфере развития искусственного интеллекта правительство ранее расходы достаточно ощутимо урезало. Если ещё в начале 2020 года туда предлагалось напрямую направить почти 90 млрд руб. бюджетных средств, то в августе — лишь 22,4 млрд руб.

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