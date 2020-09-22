Facebook разрешит блокировать изображения за нарушение авторских прав

Facebook запустил инструмент для удаления изображений за нарушение авторских прав, пишет TJ. Правообладатели могут загрузить данные о принадлежащем им изображении в раздел Rights Manager for Images. После этого компания будет отслеживать распространение картинки в Facebook и Instagram с помощью системы сверки изображений.

Правообладатели смогут блокировать изображения в Facebook и Instagram за нарушение авторских прав — соцсеть будет сама искать совпадения картинок и сообщать о них владельцам контента. Таким образом в Facebook хотят избавить авторов от «пиратства» https://t.co/Xa62fr9NmK — TJ (@tjournal) September 21, 2020

При наличии совпадений система пришлёт правообладателям уведомления о том, где именно использовались их материалы. Авторы смогут заблокировать контент по всему миру или в конкретных местах. Издатели и раньше могли добиться блокировки изображений, но для этого не было встроенного функционала, позволяющего управлять изображениями напрямую. Facebook блокировал контент после поступления жалоб и их проверки на обоснованность.

Что компания будет делать с мемами и контентом, пришедшим из других соцсетей, пока неясно.

В первое время Rights Manager будет доступен только ограниченному кругу партнёров Facebook, названия компаний пока не разглашаются. Позже соцсеть позволит пользоваться сервисом и остальным пользователям.

.

.

.