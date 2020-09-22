Украина планирует заблокировать приложение «ВКонтакте» с помощью иностранных специалистов

«ВКонтакте» снова доступна украинцам без использования специальных программ — российская соцсеть смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Об этом сообщила сама соцсеть, а также подтверждают некоторые пользователи, получившие от «ВК» соответствующие электронные письма. Компания встроила прокси в саму программу.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уверена, что «обновлённая работа сервера-посредника, который позволяет заходить на определённую страницу в интернете в мобильном приложении «ВКонтакте», имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины».

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк сказал, что работу приложения активизируют совсем не для предоставления пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов, а для сбора данных граждан Украины и распространения дезинформации с целью влияния на общественное мнение и манипулирование им, особенно в преддверии проведения в стране местных выборов. Он пообещал, что «украинские специалисты из правоохранительных органов в скором времени обеспечат реализацию санкционных ограничений».

И вот недавно стало известно о привлечении «международных коллег» для выработки мер по блокировке российской соцсети.

СНБО заявляет, что активизация российского ВКонтакте перед местными выборами в Украине не случайна. Приложение попытаются заблокировать https://t.co/hecX7bfepm — ЛІГА.net (@LIGAnet) September 22, 2020

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» в Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», — говорится в ответе Аппарата СНБО на запрос журналистов «Укринформа».

Блокировка ресурсов Mail.ru Group, в которую входит ВКонтакте, действует на территории Украины с мая 2017 г. Она была введена в рамках антироссийских санкций на три года, а в мае 2020 г. ее действие продлили на такой же срок.

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