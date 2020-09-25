Благодаря РосКомСвободе в полиции раскрыли занимавшихся «пробивом по лицу» сотрудников

После сообщения «РосКомСвободы» о том, что данные с камер видеонаблюдения продаются на чёрном рынке, правоохранители выследили двух злоумышленников. В результате проверки выяснилось, что «пробивом по лицу» занимались оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Первый искал данные, имея доступ к системе распознавания лиц в течение последних трёх месяцев, а второй хотел получить информацию о «частной жизни» Анны Кузнецовой и Надежды Соболь и передал полученную информацию «при неустановленных обстоятельствах» третьим лицам.

Как стало известно “Ъ”, СКР возбудил уголовное дело в отношении полицейских, злоупотребивших доступом к личным данным граждан. Оперативник по просьбе своего знакомого патрульного получил информацию о перемещениях двух женщин. #Ъузнал https://t.co/ji2fdMSoyg — Коммерсантъ (@kommersant) September 24, 2020

Следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Каждый полицейский теперь может получить до восьми лет лишения свободы по совокупности совершённых преступлений.

Это дело показало, что доступ к системе может получить любой сотрудник полиции, и никто это не отслеживает.

«Ни прокуратура, ни Роскомнадзор не проверяют МВД на предмет использования технологии распознавания лиц и обработки биометрических данных граждан. Нет никаких регламентов, которые бы устанавливали порядок работы с такими данными и основания для возможности осуществления слежки с использованием биометрии», — рассказывает руководитель нашей юридической практики Саркис Дарбинян.

«По крайней мере, мы про это ничего не знаем. Все документы находятся под грифом ДСП и нам их никто не показывает», — добавляет он.

Получается, отдельные лица будут наказаны, но системная проблема остаётся нерешённой, считает медиаюрист «РосКомСвободы» адвокат Екатерина Абашина:

«Пока я не увидела признаков того, что к этому стремятся, хотя, по моим ощущениям, готовность реагировать на эксцессы точечно есть».

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«РосКомСвобода» продолжит требовать через суд раскрытия всех регламентов и предоставления этих документов для изучения.

Напоминаем нашу позицию: пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Данный кейс — результат пробела в правовой базе.

В августе текущего года «РосКомСвобода» провела собственный мониторинг чёрного рынка данных, чтобы понять, улучшилась ли ситуация с утечками персональных изображений с камер «Безопасного города» и из системы распознавания лиц Москвы.

В рамках эксперимента наш волонтер Анна Кузнецова обнаружила в даркнете свои «слитые» с московских камер биометрические данные. Она нашла нелегального торговца и анонимно заказала «пробив» лица. Через два дня девушка получила отчёт за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где её лицо было зафиксировано, — почти все адреса совпали с её маршрутами.

Анна подала иск к Департаменту информационных технологий Москвы и столичному МВД, требуя прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а также 100 тыс. руб. компенсации за причинённый вред.

Наши юристы также направили ряд вопросов в Департамент информационных технологий и МВД. Из ДИТ ответ пришёл, к сожалению, довольно формальный: какая-то работа по усилению контроля за обеспечением защиты, мол, ведётся, ряд нормативных документов подготовлен. Однако что это за документы и где с ними можно ознакомиться, неизвестно. Сейчас «РосКомСвобода» формулирует дополнительные запросы в ведомства и готовится к судебному процессу по иску Анны Кузнецовой.

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