YouTube расширяет функционал фактчекинга при поиске видео

Видеохостинг YouTube (принадлежит Google) расширяет функционал фактчекинга при поиске видео, сообщает CNBC. В ближайшие дни сервис станет отображать сторонние ссылки, которым можно доверять, по теме выборов и пандемии коронавируса. Фактчекинг работает следующим образом: при поиске информации, например, о связи роста людей с заболеваемостью COVID-19, платформа будет выдавать сообщение об отсутствии этой связи со ссылкой на опровержение от Full Fact.

Фейковые видео с заявлениями о борьбе с вакцинами широко распространились на Facebook, YouTube, IAC Vimeo и Twitter. Июньское исследование Лондонского Королевского колледжа показало, что пользователи Facebook и YouTube, которые ищут информацию на этих платформах, чаще верят в теории заговора о коронавирусе.

В июне Google Images запустил фактчекинг изображений по всему миру, чтобы «помочь людям сориентироваться в этих вопросах и делать более информированные выводы о том, что они видят в интернете». Теперь под миниатюрами фотографий может появляться метка «проверка фактов» («Fact Check»). При открытии изображений на странице будут представлены все результаты фактчекинга (новости, в которых распространяется данное изображение, и пояснение).

Новая опция YouTube уже доступна в США, Бразилии и Индии, в скором времени она появится в Великобритании и Германии. В Англии сервису в проверке фактов помогут телерадиовещательная компания BBC и организация по фактчекингу Full Fact, в Германии — немецкие медиа Correctiv и BR24.

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