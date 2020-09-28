«РИА Новости» попало под санкции Твиттера

Twitter ввёл санкции против РИА «Новости» в рамках своей политики в отношении официальных страниц СМИ, которые находятся под контролем властей. Соцсеть удалила аккаунт агентства из поисковой выдачи, и теперь те пользователи, которые ранее не были подписаны на страницу информагентства, не смогут найти её ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter ограничил возможности доступа к профилям RT и Sputnik.

Twitter удалил аккаунт РИА «Новости» из поисковой выдачи https://t.co/5l2FgI8UZO — The Insider (@the_ins_ru) September 28, 2020

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Ранее Twitter начал помечать специальными значками и надписями аккаунты государственных СМИ и основных государственных деятелей из США, Китая, России, Великобритании и Франции.

Напомним, в России отметку «государственное издание» получили аккаунты RT на русском, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, агентства ТАСС и РИА «Новости».

Недавно основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что социальная сеть планирует расширить на все страны маркировку аккаунтов, связанных с государством, в частности помечать принадлежащие государству СМИ.

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