Тендер на установку системы распознавания лиц в столичных трамваях приостановлен ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве приостановило проведение тендера на установку камер с системой распознавания лиц в столичных трамваях, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Проведение аукциона было приостановлено после жалобы со стороны компаний АО «МирВайФай» и ООО «СЗ ИМЦ».

Проведение аукциона было приостановлено после жалобы со стороны компании «МирВайФай». В документе говорится, что тендер прописан таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и сузить круг потенциальных участников конкурсаhttps://t.co/NC6B0ZEOgH — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 28, 2020

В документе первой компании говорится, что тендер департамента Москвы по конкурентной политике прописан таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и сузить круг потенциальных участников конкурса. В частности, «МирВайФай» указывает, что требования к системным платам, которые должен установить потенциальный подрядчик в бортовых компьютерах трамваев, полностью повторяют описание компьютера компании Axiomtek.

Авторы жалобы отмечают, что в техническом задании указаны именно системные платы с характеристиками, которые устанавливаются в компьютерах Axiomtek, при этом отдельно на рынке такие платы отсутствуют. Также в техзадании были прописаны конкретные характеристики для замены системных плат в мультимодемах, которые описывают системную плату «Мультироутер Sistematics Ver. 5.0», не имеющую аналогов на рынке.

В своей жалобе «МирВайФай» потребовала признать действия департамента Москвы по конкурентной политике незаконными и обязать его доработать техническое задание в соответствии с нормами федеральных законов.

Похожие претензии высказало «СЗ ИМЦ». По мнению компании, в техническом задании не указано, какой же конкретный функционал должен быть реализован данной платой, не определены минимальные требуемые параметры функционала, тем самым со стороны Поставщика определить соответствие требований плат и функциональных возможностей для обеспечения функционирования аналогов оборудования не представляется возможным.

«Данное обстоятельство не позволяет установить, имеются ли вообще на современном рынке подобные (альтернативные) изделия, аналогичные, менее или более совершенные, возможно с улучшенными характеристиками и расширенным функционалом и с меньшей стоимостью», — указывает в жалобе «СЗ ИМЦ».

В середине сентября власти Москвы выделили 193,9 млн рублей на поставку и монтаж камер с системой распознавания лиц в городских трамваях. Камеры планируется устанавливать в вагонах модельного ряда «Витязь-М». Подрядчик должен будет поставить и установить 390 комплектов «системы видеонаблюдения». Число трамваев, в которые будут устанавливаться такие комплекты, не уточняется. Однако известно, что в один комплект входят шесть камер.

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