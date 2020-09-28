Больше трети россиян узнаёт новости из соцсетей

По данным опроса «Левада-центра», 38% россиян узнают новости из соцсетей. Это вторая строчка рейтинга, на первом с 69% расположилось телевидение. Далее идут друзья, родные, соседи (16%). Отдельно выделены телеграм-каналы, сведения из которых черпают 6% людей.

Больше всего доверяют респонденты тому же телевидению, хотя оно и теряет позиции: с 79% в августе 2019 года показатель опустился до 48% в августе 2020 года. А вот доверие к соцсетям, напротив, растёт: с 4% до 24% в аналогичные периоды.

«Можно предположить, что доверие к тем или иным источникам информации о событиях в стране и в мире оказывает влияние на запоминаемость, представление об их значимости и важности с точки зрения респондента (опрашиваемые сами называют события, не выбирая из списка)», — говорится на сайте «Левада-центра».

Так, в августе 2020 года в топ-5 событий среди россиян, доверяющих телевидению, не отказалось новостей об отправлении Алексея Навального, реже отмечались такие события, как арест Сергея Фургала и протесты в Хабаровске. Напротив, среди доверяющих интернет-источникам, эти события назывались значительно чаще.

В опросе «Левада-Центра» участвовал 1601 человек в возрасте от 18 лет из 137 населённых пунктов России. Исследование проведено с 20 по 26 августа 2020 года.

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