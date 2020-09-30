Из-за опроса о школьной травле прокуроры требуют заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети»

В конце августа текущего года в Смольнинский районный суд прокурор Центрального района Санкт-Петербурга Пётр Забурко подал административный иск с требованием заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети». Об этом сообщает «МБХ медиа», а также сама организация на своём официальном сайте.

Причина такого требования — размещение на сайте информации об опросе, посвященном травле ЛГБТ-подростков в школах. Иск подан в отношении финансового оператора Российской ЛГБТ-сети — Благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера».

«Единственное доказательство в деле — письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Жолован Степана Васильевича, в самом иске оно названо „суждение специалиста“. Важно отметить, что это даже не экспертиза и не заключение специалиста», — пояснили в «Российской ЛГБТ-сети».

В иске говорится, что опрос «внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ-ценности как норму». Прокуратура считает, что под видом исследования у подрастающего поколения «формируются ЛГБТ-ценности».

Иск был зарегистрирован судом в середине сентября, но судья Татьяна Чистякова пока оставила его без движения. Юрист Российской ЛГБТ-сети и юристконсульт Благотворительного фонда «Сфера» Александр Белик подчеркивает, что

«…основанием для оставления дела без движения являются недостатки, которые суд выявил при принятии к производству заявления. Мы не знаем, какие недостатки обнаружил суд. Прокурор должен их исправить, после чего нас вызовут на заседание».

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Александр Белик также поясняет, что в данном случае речь идет не о привлечении к ответственности по статье 6.21 КоАП («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), а о блокировке Интернет-ресурса. «Это совершенно разные процедуры. В рамках первой возможно привлечь виновное лицо к ответственности в виде штрафа, в рамках второй — блокируется сайт в сети Интернет. О попытках привлечения «Сферы» к ответственности за «пропаганду» нам ничего не известно».

«Прокурор Центрального района уже знаком юристам «Российской ЛГБТ-сети» попыткой заблокировать страницу Движения в социальной сети «ВКонтакте», — говорится на сайте организации. — Дело по аналогичному иску в настоящий момент передано по месту жительства административных ответчиков, которые ждут извещения о дате и месте судебного заседания».

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