Государство потратит 1,4 млрд рублей на платформу по отслеживанию киберпреступлений

К 2021 году планируется разработать платформу для мониторинга фишинговых (мошеннических) сайтов и утечек персональных данных, следует из доработанной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», с которой ознакомился «Ъ» (ее подлинность подтвердил источник, знакомый с процессом разработки).

Платформа будет использоваться для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на сайте госуслуг) и взаимодействия с гражданами.

Стоимость создания такой платформы – 1,4 млрд рублей, данная сумма будет выделено из федерального бюджета с 2021 по 2024 годы. Система агрегирует скомпрометированные данные, а ресурсы, использующие их, будут автоматически заблокированы. Платформа также будет определять источник утечки и искать злоумышленников.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что при появлении такой платформы вырастет число обращений, что может повлиять на скорость обработки жалоб. Кроме того, неясно, какие организации попадут в «зону покрытия» сервиса: многие компании уже используют коммерческие решения.

В Минцифры сообщили, что работа над формированием паспортов федеральных проектов «Цифровой экономики» пока продолжается.

Согласно данным МВД России, в текущем году количество киберпреступлений увеличилось почти вдвое по сравнению с данными за прошлый год, и в общей картине на IT-преступность приходится пятая часть всех правонарушений.

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