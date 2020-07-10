Пятая часть правонарушений приходится на IT-преступность

Существенное негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране оказывает рост IT-преступности, сообщает МВД России. За январь-июнь он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их удельный в общей структуре преступности достиг 22,3%.

Ранее МВД сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере ИКТ выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений с использованием расчётных (пластиковых) карт.

В апреле комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, позволяющий суду признавать отягчающим обстоятельством использование информационных технологий при совершении преступления. В проекте отзыва говорилось, что в УК РФ уже установлена ответственность за преступления, квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком которых является совершение этих деяний с использованием интернета.

В марте Следственный комитет создал отдел по борьбе с киберпреступлениями. СК также нацелен на цифровое развитие — глава ведомства потребовал от подчиненных эффективно использовать возможности для обращения граждан через электронные сервисы.

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