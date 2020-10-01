Следком не стал возбуждать дело против красноярской школьницы за её видео

Следственный комитет не будет возбуждать дело об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205 УК РФ) против 14-летней школьницы из Красноярска Алёны Прокудиной. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

В конце августа текущего года следователям поступило сообщение, что Прокудина в течение августа 2020 года снимала видеоролики и публично призывала к расстрелу лиц в образовательных учреждениях. В ходе проверки факт публичного призыва к террористической деятельности не нашёл подтверждения. СК отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, ранее жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом к её родителям и увезли 14-летнюю сестру на обследование в психоневрологический диспансер. По её словам, родителей запугали и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании. Позже они отозвали добровольное согласие на госпитализацию, но это никак не повлияло на ситуацию.

В начале сентября суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы. С заявлением обратился главврач диспансера в связи с «деструктивным поведением» девочки. Девочку всё же выпустили из психдиспансера 8 сентября, где она провела две недели.

«Надеемся, что эта история закончилась, и девочка продолжит спокойно учиться и заниматься в киношколе», — подытоживает Чиков.

Сама же школьница пока чувствует себя усталость от борьбы и просто хочет закончить школу:

«Поначалу, когда я только вышла из больницы, думала, что нужно как-то это изменить, чтобы в нашей стране такого больше не случалось. Но сейчас мне кажется, что все бесполезно и я ничего не поменяю. Думаю, что закончу школу и уеду учиться в другую страну».

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Как сообщалось в местных СМИ, принудительно госпитализировано было девять детей, которые «состояли в колумбайн-группе» и вели некую крамольную переписку. Со временем некоторых детей отпустили, но в целом власти делиться подробностями «красноярского дела» не спешат.

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