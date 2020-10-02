Суд в Чувашии заблокировал популярный интернет-магазин «Экомаркет»

Проводя очередной мониторинг блокировок, мы обнаружили в реестре запрещённых сайтов страницу популярного интернет-магазина, торгующего экотоварами и органическими продуктами EcoMarket.ru:

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Решение о её блокировке принял Козловский районный суд Чувашской республики в начале сентября текущего года. Как выяснилось, с иском в суд обратился прокурор, потребовавший заблокировать кроме данной страницы ещё https://www.diacheck.ru/product/ekspress-test-na-covid-19-koronavirus-n-cov-19-rapid и https://labtest-covid.ru, поскольку на них была выявлена информация о продаже тестов для диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19):

«Размещение на данных Интернет-страницах информации с предложением о продаже (в том числе дистанционной) тестов для диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в отсутствие определенной федеральным законодательством обязательной информации побуждает неопределенный круг лиц к нарушению законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств и медицинских изделий, приобретению незарегистрированных на территории Российской Федерации тестов».

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Мы проверили наличие этой информации на сайте EcoMarket, и в данный момент предложение о продаже антиковидного теста удалено, однако в кэше Google его ещё можно найти. Тем не менее, ссылка до сих пор не вынесена из реестра, а сайт полностью недоступен, поскольку блокировка осуществляется по https:

По словам представителя компании, тесты были размещены в интернет-магазине всего несколько часов, и никто не ожидал такой реакции на это спустя почти полгода, сообщает VC. Очевидно, за это время в Роскомнадзор успели поступить жалобы.

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