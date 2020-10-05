Операторов хотят обязать строить 5G на оборудовании с открытым интерфейсом

Консорциум структур АФК «Система», «Ростеха» и «Ростелекома» предложил обязать операторов связи строить сети на оборудовании с открытым интерфейсом, в частности — Open Radio Access Network (OpenRAN), рассказала «Ъ» гендиректор АНО ТТ Гульнара Хасьянова:

«Сейчас на рынке действует проприетарная модель, когда поставщик делает все элементы сети и на каждом участке стоит оборудование только одного вендора. Перейти на другого производителя можно, только полностью заменив сеть».

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По мысли инициаторов такой стратегии, это позволит отойти от привязки сетей каждого оператора к конкретному поставщику, среди которых сейчас иностранные Huawei, Ericsson и Nokia, и постепенно встраивать в них отечественное оборудование по мере его появления на рынке.

АНО ТТ предлагает бесплатно выделять операторам новый радиочастотный спектр, при условии, что он используется исключительно под российское оборудование. В рамках стратегии предлагается высвободить частотный спектр для сетей новых поколений 5G и 6G с открытыми интерфейсами, следует из презентации.

Отечественное оборудование на базе OpenRAN в том числе для сетей 5G разрабатывает «Элемент» (принадлежит АФК «Система» и «Ростеху») совместно со «Сколтехом» и МТС. Как указывается в документах Минкомсвязи, российское оборудование для 5G появится не раньше 2024 года. А пока МТС будет строить свою сеть для B2B-клиентов преимущественно на оборудовании Ericsson и Huawei, ранее сообщил «Телеспутнику» пресс-секретарь оператора Алексей Меркутов.

Для разработки высокотехнологичного оборудования для 5G нужны большие инвестиции в R&D, государственная поддержка, наличие соответствующих технологий, время и кадры. К сожалению, многого из этого в России нет, ранее говорил руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Сonsulting Виталий Солонин. «Еще есть слабая надежда на решения с открытой архитектурой, которые якобы позволят операторам отказаться от дорогостоящих решений традиционных иностранных вендоров — Huawei, Nokia и Ericsson. Но на текущий момент с Open RAN остается много нерешенных вопросов», — добавил эксперт.

Производители оборудования и ряд операторов уверены, что внедрение законодательных ограничений в этой области преждевременно и может привести к повышению стоимости услуг для конечных потребителей, а также не охватывает всех областей работы сети связи. Отмечается, что при использовании в одной сети оборудования разных производителей возникает вопрос ответственности за работоспособность сети в целом.

В «МегаФоне» уже используют оборудование с открытыми интерфейсами от разных вендоров, заявили в компании. Но OpenRAN охватывает только часть сети, поэтому замыкаться исключительно на этой технологии было бы неправильно, а переход на отечественное оборудование должен носить рыночный характер, иначе он вызовет повышение стоимости услуг для конечных клиентов, подчеркнули там.

«Вымпелком» внимательно следит за развитием этого направления и уже провел ряд тестов OpenRAN, но также опасается, что законодательные изменения могут негативно сказаться на работе операторов, цене и качестве услуг, рассказал исполнительный вице-президент по технике компании Валерий Шоржин. «Если архитектура OpenRAN покажет эффективность, операторы будут ее внедрять и без дополнительных законодательных инициатив»,— уверен он.

В Tele2 пока не сталкивались с «готовыми коммерческими кейсами» использования OpenRAN для комбинирования оборудования разных поставщиков, но заинтересованы в его тестировании, рассказали в компании.

Хотя интерес со стороны операторов действительно есть, отрасль OpenRAN находится лишь в стадии исследований и стандартизации, до внедрения такого оборудования в коммерческую эксплуатацию еще далеко, констатируют в компании ZTE. Кроме того, с разделением элементов оборудования на различных поставщиков возникнет вопрос с зонами ответственности, например, при устранении неисправностей, отмечают там. В таких условиях, считает представитель ZTE, говорить о законодательном закреплении использования этих технологий пока преждевременно.

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