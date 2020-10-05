Секс-ликбез от «ВКонтакте» и ЮНЕСКО

Совместный просветительский проект — чат-бота Эли, которому можно задать вопросы о физиологии взросления, отношениях и сексуальном здоровье, запустили «ВКонтакте» и ЮНЕСКО.

Заявляется, что «умному» собеседнику можно будет задать вопросы совершенно различного толка: и о физиологии взросления, и об отношениях, и даже о сексуальном здоровье. При этом беседа с Эли может быть полезна не только подросткам, но и взрослым, которые с ее помощью смогут переосмыслить свой подход к сексуальному и репродуктивному здоровью, задать вопросы о проблемах в отношениях.

«Миллионы молодых людей ежедневно ищут в Интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или не у кому задать, — отмечает руководитель отдела по ИКТ и образованию в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО Тигран Епоян. — Мы постарались создать чат-бот, он быстро и анонимно дает корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью. Это незаменимый помощник для тех, кто взрослеет, открывает новые чувства и отношения и часто нуждается в правдивой информации без назиданий и стереотипов. Чат-бот Эли — еще один шаг в реализации глобальной стратегии ЮНЕСКО по расширению возможностей девушек и юношей для повышения своей грамотности в вопросах здоровья, строительства и поддержания здоровых, уважительных и приносящих радость отношений».

«ВКонтакте» рассказала, что чат-бот разбирается в шести основных темах: психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье, здоровье. За создание ответов отвечала редакционная группа, в состав которой вошли врачи, психологи и научные журналисты.

Стоит отметить, что работает Эли на базе технологий искусственного интеллекта, благодаря чему боту можно задать как заранее приготовленный разработчиками вопрос, так и вполне произвольный, придуманный самим пользователем. Также ИИ умеет отвечать с учетом возможных смысловых связей. Например, при разговоре про инфекции, передающиеся половым путем, Эли даст информацию о симптомах и методах диагностики, а также подскажет, что делать, если партнёр не хочет предохраняться.

В 2017 году один из самых популярных в мире порносайтов PornHub запустил образовательный проект «Центр сексуального здоровья», который «состоит из настоящих уроков, обучающих быть здоровым и вести счастливую сексуальную жизнь в нормальном, здоровом обществе». Создатели проекта мотивировали это тем, что для большого количества американских подростков порно стало своеобразным примером полового воспитания, поэтому уместным будет предложить им такой вот познавательный проект.

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