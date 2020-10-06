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06.10.2020

В столице Кыргызстана во время протестов отключали интернет и сотовую связь

Часть операторов связи заявила о проведении профилактических работ, но пользователи соцсетей уверены — это был целенаправленный шатдаун

v Bishkeke ustroili shutdown  

В Бишкеке во время протестов из-за парламентских выборов клиенты крупнейших сотовых операторов стали жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. По данным 24.kg, затруднения возникли у тех, кто использует MegaCom, O! и Beeline. В MegaCom и O! пояснили, что проводят профилактические работы.

Отметим, что сложности стали возникать ближе к вечеру. А с началом разгона митингующих на площади Ала-Тоо связи вообще практически нет.

Опубликовано 24_kg Понедельник, 5 октября 2020 г.

«Сложности возникают и у абонентов Beeline. Связь пока работает относительно стабильно. Но дозвониться в справочную службу компании невозможно», — отмечает издание, а также утверждает, что перебои со связью начались, как только силовики стали разгонять митингующих на площади Ала-Тоо.

«Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Пострадавшие есть с обеих сторон», — пишет 24.kg.

Проблемы с интернетом у митингующих подтвердил и корреспондент «Медиазоны». «С трибуны организаторы сказали, что им отключают интернет», — пишет издание.

Кыргызстанские пользователи соцсетей не верят в официальные сообщения провайдеров, особенно с учётом того, что MegaCom позже удалил твит с заявлением о проведении профилактических работ. Впрочем, претензии высказываются в адрес и других операторов:

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Беспорядки в столице Кыргызстана начались сразу после того, как были объявлены итоги парламентских выборов. Сторонники партий, которые не преодолели 7%-й барьер, потребовали провести повторное голосование.

Президенту республики пришлось встретиться с лидерами всех партий, которые участвовали в выборах, но этому сначала предшествовали жёсткие столкновения с полицией, пытавшейся разогнать несанкционированные акции с помощью водомётов и светошумовых гранах, а также захват протестующими Белого дома, где находятся парламент и администрация Президента.

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