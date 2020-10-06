РСПП: запрет протоколов шифрования отрежет страну от глобального интернета

Запрет на использование в России современных протоколов шифрования, скрывающих имя сайта, равносилен отключению от глобального интернета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение комиссии связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей. Речь идет о поправках Минцифры к закону «Об информации». Они предполагают запрет протокола TLS 1.3 с расширением ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS) и DoT (DNS поверх TLS), внедрением которых занимаются Mozilla и Google.

Под определения законопроекта, впрочем, подходят любые протоколы шифрования, которые используются во всех сферах, говорится в заключении. Поправки в существующем виде формально ведут к тому, что использование компьютеров и смартфонов станет противозаконным, а работу информационных систем парализует. Модернизация или изъятие криптографии из всех государственных информационных систем к тому же повлечёт за собой бюджетные затраты, отмечается в заключении. Кроме того, отечественные интернет-компании будут лишены преимуществ и потеряют конкурентные возможности и экспортный потенциал, считают в комиссии.

В таких же областях, как банковская сфера, шифрование необходимо для защиты от злоумышленников, предупреждают в РСПП. Собеседники издания в целом согласны с отзывом. По их мнению, запрет протоколов грозит сложностями для российских компаний и будет на руку злоумышленникам.

Основная цель подобных протоколов — обеспечение приватности пользователя. Их использование также затрудняет блокировку провайдерами запрещённых в России ресурсов и не позволяет отслеживать активность пользователей. Этим, собственно, и недовольны госорганы. В Минцифры, однако, пообещали рассмотреть отзывы отрасли.

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